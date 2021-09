Deutschland aktualisiert vor 1 Stunde

Alltagstipps

Schlüsseldienste, Klempner & Co: So wehrst du dich gegen unseriöse Notdienste

Notdienste, wie Schlüsseldienste oder Klempner, helfen am Wochenende in scheinbar ausweglosen Situationen. Wie du dich gegen Abzocker wehren kannst, erfährst du in diesem Artikel.