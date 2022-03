Regionale Feiertage: Wo haben Arbeitnehmer wann freie Tage?

Es gibt zahlreiche regionale Feiertage

Frei, oder nicht? Das sind die Regelungen für Arbeitnehmer

Das sind die Übersicht: regionale und bundeseinheitliche Feiertage

Nicht alle Feiertage sind bundeseinheitlich, es gibt auch eine Vielzahl regionaler Feiertage, die nur dort gelten. Die Frage, ob man als Arbeitnehmer*in an dem Tag freihat, betrifft einen besonders, wenn man nicht am Standort des Unternehmens wohnt. Wie sind die Regelungen und welche regionalen Feiertage gibt es wo?

So wird entschieden, ob du freihast

Viele arbeiten heutzutage bereits von zu Hause aus oder auch mobil; steht dann ein regionaler Feiertag an, herrscht oft Unsicherheit, ob man freihat oder doch arbeiten muss. Ein Beispiel könnte sein, dass du im Homeoffice in Bayern arbeitest, der Standort deines Unternehmens sich jedoch in Baden-Württemberg befindet. Kommt es zu dem Problem, dass sich regionale Feiertage nicht überschneiden, ist es wichtig zu wissen, wann man freihat und wann nicht.

Dabei greift ein simples Prinzip: Das sogenannte Territorialprinzip besagt, dass du grundsätzlich "der Oberhoheit und den Gesetzen des Staates unterworfen [bist], auf dessen Territorium [du] [d]ich jeweils befinde[st]." Grundsätzlich bedeutet dies für dich als Arbeitnehmer*in, dass nicht dein Wohnort oder der Standort deines Arbeitgebers, sondern der Ort, an dem du an dem entsprechenden Tag arbeitest, ausschlaggebend ist. Das entscheidende Argument liefert also dein "Arbeitsort" an dem Feiertag.

Ist an deinem Arbeitsort an einem Tag ein gesetzlicher Feiertag, darfst du, bis auf einige Ausnahmen, auch nicht beschäftigt werden. Dies ist gesetzlich im § 9 des Arbeitsschutzgesetzes geregelt. Laut Entgeltfortzahlungsgesetz wird deine Bezahlung auch während des Feiertages fortgesetzt. Umgekehrt gilt aber auch: Ist in dem Bundesland, in dem der Standort deines Unternehmens gefestigt ist, ein Feiertag, hast du nicht automatisch auch frei.

Bundeseinheitliche und regionale Feiertage 2022

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hält folgende Feiertage als bundeseinheitlich fest:

Karfreitag

Ostermontag

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

1. Mai

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)

erster Weihnachtstag (25. Dezember)

zweiter Weihnachtstag (26. Dezember)

Darüber hinaus gibt es einige Feiertage, die nur regional gelten. 2022 sind diese wichtig:

Baden-Württemberg

06.01.2022 Heilige Drei Könige

16.06.2022 Fronleichnam

01.11.2022 Allerheiligen

Bayern

06.01.2022 Heilige Drei Könige

16.06.2022 Fronleichnam

15.08.2022 Maria Himmelfahrt

01.11.2022 Allerheiligen

Berlin

08.03.2022 Frauentag

Brandenburg

31.10.2022 Reformationstag

Bremen

31.10.2022 Reformationstag

Hamburg

31.10.2022 Reformationstag

Hessen

16.06.2022 Fronleichnam

Mecklenburg-Vorpommern

31.10.2022 Reformationstag

Niedersachsen

31.10.2022 Reformationstag

Nordrhein-Westfalen

16.06.2022 Fronleichnam

01.11.2022 Allerheiligen

Rheinland-Pfalz

16.06.2022 Fronleichnam

01.11.2022 Allerheiligen

Saarland

16.06.2022 Fronleichnam

15.08.2022 Maria Himmelfahrt

01.11.2022 Allerheiligen

Sachsen

31.10.2022 Reformationstag

16.11.2022 Buß- und Bettag

Sachsen-Anhalt

06.01.2022 Heilige Drei Könige

31.10.2022 Reformationstag

Schleswig-Holstein

31.10.2022 Reformationstag

Thüringen

20.09.2022 Weltkindertag

31.10.2022 Reformationstag