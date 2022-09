Passiert immer wieder: Hund von Jäger erschossen - was dürfen Jäger und was nicht?

Wissenswertes zum Jagdschein

So häufig werden Hunde erschossen

werden Rechtliche Lage

Lage Fazit

In den Nachrichten kommt es immer wieder zu Meldungen, dass Hunde von Jäger*innen erschossen wurden. Oftmals liefen die Hunde dabei frei herum oder wilderten sogar. Wie häufig solche Vorfälle tatsächlich stattfinden und was das Recht vorsieht, haben wir zusammengefasst.

Wissenswertes rund um den Jagdschein und die Häufigkeit von erschossenen Hunden

Grundsätzlich benötigen Jäger*innen in Deutschland einen Jagdschein. Um einen solchen zu erwerben, musst du mindestens 15 Jahre alt sein, ein einwandfreies Führungszeugnis vorlegen können und eine sowohl geistige als auch körperliche Eignung nachweisen können. Die Jagdprüfung wird häufig als "Grünes Abitur" bezeichnet. Sie ist eine dreiteilige, staatlich anerkannte Prüfung. Neben einer Schießprüfung gibt es eine schriftliche und mündliche Prüfung. Wie genau der Ablauf der drei Teile aussieht, wird von den Prüfungsordnungen der Länder festgelegt.

Besitzt du einen Jagdschein, darfst du bestimmte Tiere schießen. Welche dies sind, regeln die Jagd- und Schonzeiten sowie Kataloge der jagdbaren Arten des Bundes- und der Landesjagdgesetze. Zudem kann der jeweilige Jagdpächter oder -besitzer für sein Revier weitere Einschränkungen machen, verrät uns Torsten Reinwald, der Pressesprecher und stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbandes e.V.

Offizielle Zahlen dazu, wie häufig ein Jäger einen frei laufenden Hund erschießt, gibt es nicht. Dies bestätigte uns auch Reinwald. Er hebt hingegen hervor, dass es nur selten passiere, dass ein Hund erschossen werde. Begründet sei dies unter anderem dadurch, dass etwa in jedem zweiten Jägerhaushalt mindestens ein Hund als Familienmitglied lebt. Demzufolge können Jäger*innen die emotionale Beziehung zu dem Haustier in der Regel sehr gut nachempfinden. Konkrete Angaben für die Jahre 2019 und 2020 gibt es nur in einzelnen Bundesländern wie Hessen (1 getöteter Hund), NRW (10 getötete Hunde) und Hamburg (kein getöteter Hund); so die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V.

Die rechtlichen Grundlagen

Es stellt sich des Weiteren die Frage, ob es Jäger*innen nun überhaupt erlaubt ist, einen Hund zu schießen und vor allem in welchen Situationen. Rechtlich gesehen ja, doch nur unter eben gewissen Umständen. Zunächst muss beachtet werden, dass sich die Regelungen von Land zu Land unterscheiden. Reinwald erklärt, dass jedoch grundsätzlich gilt: Der Jäger muss jagdschutzberechtigt sein, und das ist in der Regel nur der Jagdpächter. Außerdem muss der Hund beim Wildern erwischt werden. Ein solcher Fall läge beispielsweise dann vor, wenn der Hund ein Reh hetzt und anfällt. Der Schuss sei hingegen nur die Ultima ratio. Der Deutsche Jagdverbund sagt dazu, dass sowohl er als auch die meisten Jäger*innen es so sehen: Am besten sei es, bei einem solchen Vorfall den Besitzer ausfindig zu machen und aufzuklären. Denn selbstverständlich ist es nicht "natürlich", wenn ein Hund ein Wildtier hetzt und schwer verletzt. Wildern die Hunde mehrfach, schalten viele Jäger im zweiten Schritt die Ordnungsämter ein. Denn der Tierschutz ist für Jäger*innen in der Regel nicht teilbar, sondern gilt für Wildtiere ebenso wie für Haustiere. Gerade deshalb kommt es laut dem Jagdverbund nur selten vor, dass Jäger*innen Hunde tatsächlich schießen.

Wird ein Hund beim Wildern erwischt, ist es Jäger*innen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, diesen zu schießen. CC0 / Pixabay / stcpictures

Passiert es doch einmal, dass ein Jäger einen Hund - oder ein anderes Haustier - zu Unrecht erschießt, entscheidet der Einzelfall über die Konsequenzen. Insbesondere dann, wenn gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wird, drohen dem Jäger hohe Geldstrafen bis hin zum Entzug des Jagdscheins.

EU-weite Regelungen dazu, ob Jäger*innen mit einem Jagdschein frei laufende Hunde schießen dürfen, gibt es nicht. Im Ausland müssen Jäger*innen die jeweiligen nationalen Gesetze beachten, so Reinwald.

Fazit

Zusammengefasst ist es Jäger*innen mit der entsprechenden Jagdschutzberechtigung möglich, einen wildernden Hund zu schießen. Dies sei laut dem Deutschen Jagdverbund jedoch nur der Ausnahmefall: In der Regel werde zunächst versucht, die Besitzer*innen ausfindig zu machen.