Hochzeit, Geburtstag, Taufe: Corona-Regeln für Feiern in Bayern - das ändert sich jetzt

Corona-Regeln in Bayern für Privatfeiern : Was gilt jetzt?

: Was gilt jetzt? Neben neuem Schwellenwert von 35 auch Inzidenz 50 wichtig

Testpflicht und Teilnehmergrenze: Veranstaltungsort ist ausschlaggebend

Seit dem 23. August gelten in Bayern neue Corona-Regel. Die größte Änderung ist dabei die Einführung der sogenannten 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35. Was genau bedeutet das für Veranstaltungen wie Geburtstage, Hochzeiten oder Firmenfeiern?

Neue Corona-Regeln in Bayern: Das gilt für Geburtstage, Hochzeiten und andere Feiern

Sowohl bei privaten als auch öffentlichen Feiern gilt in Regionen mit Inzidenz über 35: Für die Teilnahme ist ein Impf- oder Genesenennachweis oder negativer Corona-Test notwendig. Jedoch nur, wenn in Innenräumen gefeiert wird. Wer seine Hochzeit oder den Geburtstag unter freiem Himmel veranstaltet, für den gelten weiter die bisherigen Corona-Einschränkungen.

Zusammengefasst gilt also für private Feiern in Städten und Landkreisen mit Inzidenz unter 35:

Im Innenbereich sind Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt.

sind Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt. Im Außenbereich sind Feiern mit bis zu 100 Personen erlaubt.

sind Feiern mit bis zu 100 Personen erlaubt. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Liegt die Inzidenz über 35, aber noch unter 50, gilt zusätzlich zu den oben genannten Regeln die 3G-Regel. Partygäste, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen dann einen negativen Corona-Test vorzeigen. Kinder unter sechs Jahren sowie Schulkinder, die ja bereits in der Schule regelmäßig getestet werden, sind von dieser Pflicht ausgenommen. Was in der Ferienzeit gilt, lest ihr hier.

Impfpass-Hüllen: Die besten Angebote bei Amazon ansehen

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz über 50, gilt für private Feiern Folgendes:

Im Innenbereich sind Feiern mit bis zu 25 Personen erlaubt. Es gilt außerdem die 3G-Regel.

sind Feiern mit bis zu 25 Personen erlaubt. Es gilt außerdem die 3G-Regel. Im Außenbereich sind Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt. Die 3G-Regel gilt hier nicht.

sind Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt. Die 3G-Regel gilt hier nicht. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Sollte der Inzidenzwert über 100 steigen, liegt die Entscheidung über weitere Corona-Beschränkungen bei der Kreisverwaltungsbehörde. Diese könnte dann durchaus die Teilnehmerzahl für Feiern wieder beschränken oder sie sogar ganz verbieten. Ihr solltet also bei der Planung eurer Feier ein besonderes Augenmerk auf die Regeln in eurem Landkreis oder der Stadt haben.

Private oder öffentliche Feier? Das ist der Unterschied

Wichtig ist außerdem zu wissen, was den Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Feiern ausmacht. Das bayerische Gesundheitsministerium spricht bei Privatveranstaltungen von "Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis wie Geburtstags-, Hochzeits-, Tauffeiern, Beerdigungen, Vereinssitzungen."

Sobald die Feier keinen begrenzten Teilnehmerkreis mehr hat, sondern theoretisch für jeden zugänglich wären, zählt sie als öffentlich. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn man per öffentlicher Facebook-Veranstaltung einlädt. Wieso ist das wichtig? Bei privaten Feiern werden Geimpfte und Genesene nicht zur Gesamtzahl der Gäste dazugezählt, bei öffentlichen aber schon.

Veranstaltungsort entscheidend für Corona-Maßnahmen

Wer in einer Gastwirtschaft, einem Hotel oder ähnlichem feiert, muss sich zusätzlich nach dem dortigen Hygienekonzept richten. Dabei kann in je nach Örtlichkeit auch eine Maskenpflicht für die Gäste gelten. Ist jedoch ein separater Raum für die Feierlichkeiten angemietet, kann laut dem bayerischen Innenministerium auf einen Mundschutz verzichtet werden.

Auch der besondere Anlass ist ausschlaggebend. Eine einfache Grillparty oder ein Spieleabend zählen damit zum Beispiel nicht als Veranstaltungen. Damit richtete sich die Teilnehmerzahl nach den Kontaktbeschränkungen.

Die Frage "drinnen oder draußen?" ist ebenfalls nicht so einfach zu beantworten. Wer in einem Pavillon oder Zelt feiert, könnte bereits von der 3G-Regel betroffen sein. Das bayerische Innenministerium erklärt, dass entscheidend sei, ob eine dauerhafte Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Feiert man also unter einer Überdachung, die in alle Richtungen offen ist, zählt es als Veranstaltung unter freiem Himmel. Sind die Seitenwände geschlossen, wäre das nicht mehr der Fall. Da es aber so viele verschiedene Überdachungen gibt, ließe sich laut Ministerium keine allgemeingültige Aussage treffen. Im Zweifel könnt ihr euch an die zuständige Kreisverwaltungsbehörde wenden.