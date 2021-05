Grillen während Corona: Diese Regeln müssen Sie beachten

Im Frühling beginnt langsam wieder die Grillsaison. Wegen der weiterhin anhaltenden Corona-Krise gelten auch beim Grillen besondere Regeln.

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Grillen in der Corona-Krise finden Sie hier im kompakten Überblick bei inFranken.de.

Grillen in der Corona-Krise: Das sind die aktuellen Regeln

Mit wie vielen Personen darf ich Grillen?

Wer sich zum Grillen verabredet, muss die vor Ort geltenden Kontaktbeschränkungen beachten. Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 dürfen Angehörige eines Hausstands nur eine weitere Person einladen. Liegt die 7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 100, dürfen sich die Angehörigen zweier Hausstände treffen, sofern dabei nicht mehr als fünf Personen zusammenkommen. In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 dürfen sich drei Haushalte, maximal jedoch zehn Personen treffen.

Darf ich auf Grillplätzen oder Parks grillen?

Jein. In vielen Regionen sind öffentliche Grillplätze weiterhin zugänglich. Allerdings gibt es Ausnahmen: Wie die Stadt Nürnberg in einer Allgemeinverfügung mitteilt, dürfen öffentliche Grillplätze "nicht genutzt werden." Bereits im vergangenen Jahr war Grillen in der Öffentlichkeit lange Zeit nicht erlaubt, wegen Unverhältnismäßigkeit hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Regelung im September aber außer Kraft gesetzt. Ein allgemeines Grillverbot in Parks und Grillplätzen gibt es nicht - jedoch ist das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen untersagt, wie aus der zwölften bayerischen Infektionsschutzordnung hervorgeht.





Ja. Auf Privatgrund, wie der eigenen Terrasse oder dem Garten ist Grillen erlaubt. Natürlich gilt auch dort das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen.



Jein. In einer Mietwohnung muss das mit dem Vermieter abgesprochen werden. Das gilt unabhängig von Corona-Regeln. Auch Eigentümer sollten sich im Vorfeld informieren, bevor sie auf ihrem Balkon den Grill anschmeißen. Was dabei zu beachten ist und wie oft es erlaubt ist, in der Nachbarschaft zu grillen, haben Gerichte in der Vergangenheit unterschiedlich entschieden. Für den "Deutschen Mieterbund" ist entscheidend, dass die Rauchbeeinträchtigung für Nachbarn so gering, wie möglich gehalten wird. Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen, ist einen Elektrogrill zu benutzen. Die "Stiftung Warentest" hat Elektrogrills getestet - Das sind die Testsieger.

tu/am

