Corona-Regeln

Grillen in der Corona-Pandemie: Diese Regeln müssen Sie beachten

Die Grillsaison steht in den Startlöchern, doch wegen der Corona-Pandemie gibt es dabei einiges zu beachten. Wie viele Personen Sie einladen dürfen und ob Grillen in Parks gestattet ist, erklären wir in diesem Artikel.