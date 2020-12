Fitnessstudio: Pleite, Krankheit, Umzug - das sind Ihre Rechte

Geänderte Öffnungszeiten: Sie dürfen außerordentlich kündigen

Ihr Fitnessstudio hat die Öffnungszeiten geändert und von nun an schon viel früher geschlossen? Das ist ärgerlich, aber Sie können sich wehren. Hat Ihr Fitnessstudio die Öffnungszeiten geändert, dürfen Sie zwar erst einmal nicht fristlos kündigen, aber Sie können den Betreiber auffordern, die alten Öffnungszeiten wieder einzuführen. Dabei ist es wichtig, dass Sie dem Studio eine Frist setzen und die Aufforderung per Einschreiben mit Rückschein verschicken.

Geht das Studio jedoch nicht darauf ein, steht Ihnen eine fristlose Kündigung zu. Sorgen Sie auch dafür, dass Sie die erteilte Einzugsermächtigung zurückziehen.

Bei Unfällen bekommen Sie unter Umständen Schadensersatz

Bei Unfällen im Fitnessstudio, bei denen Sie sich verletzen, bekommen Sie nur unter gewissen Bedingungen Schadensersatz vom Betreiber zugesprochen. Ist die Ursache des Unfalls im Verantwortungsbereich des Fitnessstudios zu suchen, bekommen Sie Schadensersatz. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Gerät nicht sachgemäß gewartet wurde und Sie sich aufgrund dessen verletzt haben.

Da die Fitnessstudio-Betreiber den Sport an den Geräte per Vertrag anbieten, sind sie auch in der Pflicht, dem Kunden eine ordnungsgemäße Funktion zu garantieren.

Diebstahl im Fitnessstudio: Oft nur Entschädigung bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz

Wird Ihnen in Ihrem Fitnessstudio etwas entwendet, haftet der Betreiber dafür. Viele Studio-Betreiber vermerken allerdings in der Hausordnung oder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass sie nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. Und auch wenn Sie selbst nachlässig gehandelt haben, also beispielsweise Ihren Spind unverschlossen gelassen haben, haftet der Betreiber in aller Regel nicht.

Eine Ausnahme gibt es, selbst wenn Sie den Spind verschlossen haben: befinden sich wertvolle Gegenstände darin, zum Beispiel Schmuck oder ein teures Smartphone, ist der Kunde quasi selbst schuld. Denn ihm hätte bewusst sein müssen, dass ein Spind nicht umfänglich schützt. Nur wenn häufiger Spinde aufgebrochen werden, wird der Betreiber wieder zur Verantwortung gezogen.

Keine eigenen Getränke erlaubt: Darf das Fitnessstudio das?

Nein, dieses Verbot ist nicht zulässig. Mit der Ausnahme von Glasflaschen, da durch sie das Risiko einer Verletzung besteht. Eine Plastikflasche* können Sie also ohne Probleme mit ins Studio nehmen.

Genügend zu trinken ist im Fitnessstudio umso mehr von Bedeutung, da der Flüssigkeitsverlust durch die sportliche Betätigung gesteigert ist. Nur weil ein Studio seine Getränke verkaufen möchte, darf es Ihnen Ihr eigenes Getränk also nicht verbieten.

Duschen nur gegen Geld: Das ist erlaubt

Ihr Fitnessstudio darf Ihnen die Dusche nach dem Training gegen Geld anbieten. Voraussetzung ist, dass Ihnen das bei Vertragsschluss deutlich gemacht wurde. Ist es im Kleingedruckten versteckt, ist es hinfällig.

Ärger mit dem Fitnessstudio: Hier finden Sie rechtlichen Beistand

Erste Anlaufstelle für Verbraucher-Fragen ist immer die Verbraucherzentrale. Informieren Sie sich über die nächstgelegene Beratungsstelle und lassen Sie sich von Fachleuten informieren und weiter helfen.

Die Verbraucherzentrale gibt auf ihrer offiziellen Website unter anderem Tipps, wie Sie Fitnessstudio-Verträge durchschauen.

Fazit: Ihre Rechte im Fitnessstudio sind im BGB geregelt

Es gibt allerlei rechtliche Aspekte rund um die Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu beachten. Ob das die fristlose Kündigung aufgrund von Schwangerschaft, Insolvenz des Betreibers oder aufgrund eines Umzuges ist - oft ist der Verbraucher im Vorteil. Auch Schadensersatzregelungen im Verletzungs-Fall oder das Mitbringen eines eigenes Getränkes ist juristisch festgeschrieben - ein informierter Verbraucher ist klar im Vorteil.

Den kompletten Artikel finden Sie auf der offiziellen Website von Stiftung Warentest.

