Outdoorspiele für Erwachsene und Kinder: Diese großartigen Spiele kennt ihr noch nicht

Outdoorspiele nur für Kinder? Auch Erwachsene können richtig viel Spaß mit Outdoorspielen haben! Wir haben einige spannende für euch herausgesucht. Einige davon dürften neu für euch sein.

Outdoor-Spiel: Indiaca

Indiaca ist ein tolles dynamisches Rückschlagspiel aus Südamerika, das mit einem "Ball", der aus einem mit Federn verzierten Gummiteil besteht, gespielt wird.

Outdoor-Spiel: Kubb

Das schwedische Wurfspiel Kubb (=Klotz) stammt aus der Frühzeit der Wikinger und wird deshalb auch Wikinger-Schach genannt.

Outdoor-Spiel: Mölkky

Ein weiteres Spiel aus dem hohen Norden. Das finnische Familien-Outdoor-Spiel Mölkky ist das bestverkaufte Holzspiel der Welt. Es ist ebenso gut als Wikinger-Kegeln bekannt.

Outdoor-Spiel: Slacklinen

Slacklinen nennt man das Balancieren auf einem flexiblen Kunstfaserband, das zwischen zwei Punkten fixiert wird. Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "lockeres Band". Slacklinen erfreut sich seit einiger Zeit größter Beliebtheit.

Outdoor-Spiel: Krocket

Im 19. Jahrhundert galt das englische Spiel sogar als olympische Disziplin. Zwar ist dies heute nicht mehr der Fall, ein großes Spielvergnügen ist Krocket aber natürlich nach wie vor.

Outdoor-Spiel: Ogo

Auf den ersten Blick scheint dieses Spiel an eine Frisbee zu erinnern. Hier spielt man allerdings mit einer netzbespannten Scheibe und einem wuscheligen Ogo-Ball. Neben dem Spaßfaktor werden gleichzeitig auch die Motorik und die Koordination geschult.

Outdoor-Spiel: Crossboule

Bei Crossboule handelt es sich um den französischen Klassiker Boule (beziehungsweise Boccia), allerdings in einer abgewandelten Form.

Outdoor-Spiel: Boule

Und hier natürlich noch der Klassiker: Boule in seine reinsten (und für viele auch schönsten) Form. Sie erhalten acht verchromte Stahlkugeln in der praktischen Tragetasche.

Outdoor-Spiel: Jenga

Das Geschicklichkeitsspiel Jenga gibt es nicht nur für zu Hause, sondern auch in XXL-Form für draußen. Hierbei müssen immer drei Bausteine nebeneinander zu einem Turm gestapelt werden. Der Name "Jenga" bedeutet so viel wie "bauen".

Outdoor-Spiel: Ringwurfspiel

Ein beliebtes Spiel für Jung und Alt: Das Ringwurfspiel, das ebenso gut zur Verbesserung der Bewegungskoordination einsetzbar ist.

Outdoor-Spiel: Fangballspiel

Das Fangballspiel bestehend aus zwei Fangschalen und einem Ball verbessert die Konzentration und bietet einen hohen Fun-Faktor. Da bereits Kinder ab 6 Jahren mitspielen können, ist es für die ganze Familie geeignet.

Outdoor-Spiel: Boingball-Spiel

Ein schnelles Reaktionsspiel für zwei Spieler - manchem vielleicht aus Kindertagen noch als "Rucki Zucki" bekannt. Der Boingball, der die Form eines klassischen Footballs hat, muss durch das Auseinanderstrecken der Arme eines Mitspielers bewegt werden.

Outdoor-Spiel: Badminton

Das Ballsportspiel Badminton ist ein Rückschlagspiel, das mit einem Federball und jeweils einem Badmintonschläger pro Person gespielt wird.

Outdoor-Spiel: Speed Badminton

Für alle, die es etwas schneller mögen, ist Speed Badminton sicherlich genau das Richtige: Hart, pfeilschnell und absolut fordernd. Gespielt wird mit extraharten Federbällen, die sehr viel weiter fliegen und windstabiler sind.

Outdoor-Spiel: Swingball

Der Swingball selbst hängt an einer rund 1,5 Meter langen Schnur. Am anderen Ende des Seils befindet sich eine variable Schlaufe. Einerseits kann die Schnur so angebracht werden, dass sie sich ständig im Kreis dreht - unbegrenztes Training ist möglich. Andererseits besteht die Möglichkeit die Schlaufe der Schnur in der Mitte der Spirale anzubringen - nun kann man sich den Ball gegenseitig zuschlagen.

Outdoor-Spiel: Spin Ladder

Dem ein oder anderen eventuell durch "Schlag den Raab" besser bekannt unter dem Begriff "Leitergolf". Doch bereits seit dem Mittelalter wird dieses Spiel praktiziert.

Outdoor-Spiel: Spikeball

Für diese neue Trendsportart ist kein besonderes Training nötig. Innerhalb kurzer Zeit wird das kleine Netz auf dem Boden aufgebaut. Ähnlich wie beim Volleyball wird der Ball dann zwischen zwei Teams über das Netz gespielt.

Bewegungsspiele-Set für Kinder mit Sackhüpfen, Eierlaufen & Co.

Einige Kindergeburtstags-Klassiker in einem praktischen Set von Hudora: Von Eierlaufen bis hin zu Sackhüpfen, die Klassiker dürfen auf keiner zünftigen Kinder-Gartenparty fehlen.

