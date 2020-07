PS5 vorbestellen: Hier können Sie schon setzt die neue PlayStation bekommen

Die Playstation 5 ist zum Greifen nah: Nach unzähligen vermeintlichen Insider-Leaks hat das neue Design der PS5 nach der Veröffentlichung von Sony im Internet Wellen geschlagen. Neben einigem Zubehör sind mittlerweile auch schon einige Spiele bekannt gemacht worden, die zum Release erscheinen werden.

Bisher konnte die Playstation 5 allerdings noch nicht vorbestellt werden. Doch nun hat Amazon Australien die ersten Vorbestell-Seiten für die Konsole, Zubehör und Spiele online gestellt.

Hier können Sie die Playstation 5 vorbestellen

So langsam geht es los. Die Playstation 5-Vorbestellungsphase rückt näher. Amazon-Australien hat nun Pre-Order-Seiten für die PS5 selbst, aber auch für einiges an Zubehör sowie erste Spiele online gestellt. Auf der australischen Amazon-Seite wird bereits die Playstation 5 angeboten, auch in der Digital-Edition ohne Laufwerk, sowie den neuen kabellosen DualSense Controller und die dazugehörige DualSense Ladestation. Ebenso mit auf den Vorbestell-Seiten sind die Sony Media Fernbedienung, die Playstation 5 HD Kamera und das kabellose PS5 Pulse 3D Headset. Aber: Noch wurde die Vorbestellung nicht freigeschaltet.

Ganz ähnlich sieht es inzwischen auch auf der deutschen Amazon-Seite aus: Die PlayStation 5 inklusive Zubehör steht bereits online, kann aber noch nicht bestellt werden. Aktuellen Informationen von Sony zufolge soll pro Kopf nur eine PS5 bestellbar sein.

Die Vorbestellung ist zwar jetzt noch nicht freigeschaltet, das könnte aber unmittelbar bevorstehen. Auch Spiele wie Demon's Souls*, Horizon Forbidden West oder Ratchet & Clank: Rift Apart sind bereits auf den Amazonseiten zu finden und könnten eventuell schon sehr bald auch auf deutschen Seiten vorbestellt werden.

