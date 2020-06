Eigener Pool im Garten: So kommen Sie gut durch die Hitzewelle - Empfehlungen

Der Sommer ist da, die erste Hitzewelle bringt uns zum Schwitzen, aber dank Corona-Krise kann man nicht einmal unbeschwert ins Freibad oder an den See? Halb so wild! Wir stellen Ihnen in diesem Artikel vier tolle Swimming-Pools vor, die Sie ohne Probleme bei sich zu Hause aufstellen können. Ob teuer oder günstig, groß oder klein: Sie werden bestimmt einen Pool für den Garten finden, der zu Ihnen passt.

Nachfolgend präsentieren wir Ihnen vier unterschiedliche Pools, die für herrliche Abkühlung und jede Menge Badespaß im Sommer sorgen. Und wenn man den Meteorologen Glauben schenken darf: Das ist erst der Anfang - dieser Sommer wird brutal heiß.

Perfekt für den Sommer: Vier tolle Pools für Ihren Garten

Günstig und schnell aufgebaut: Intex Easy Set Pool

Der aufblasbare Pool Easy Set von Intex ist ein bewährtes Modell unter den Pools für daheim. Der Aufstell-Pool ist sehr robust und bietet Platz für mehrere Personen. Der Aufbau ist wahrlich "easy": man breitet den Pool auf einer ebenen Fläche aus, bläst ihn auf, füllt Wasser hinein - fertig ist der Pool! Das Aufblasen dauert laut Hersteller nur etwa zehn Minuten. Will man ihn wieder abbauen, entlässt man das Wasser einfach wieder über die praktische Ablassvorrichtung - von vorne bis hinten ein sehr einfach zu handhabender Pool. Und sehr preisgünstig dazu!

Alle Daten zum Intex Easy Set Pool:

sehr robust durch das drei-lagige Super-Tough-Material

erhältlich in den Größen 244 x 76 Zentimeter und 305 x 76 Zentimeter

aufgeblasen in zehn Minuten

mit praktischem Ablassventil

Online-Preis circa: 35 Euro

Das High-End-Produkt: Bestway Power Steel Deluxe

Der teuerste und größte unter den hier vorgestellten Pools bietet auch am meisten: Der Bestway Power Steel Deluxe verfügt über die Maße 549 x 274 x 122 Zentimeter und hat ein schickes Rattan-Design. Der Pool wird von einem Stahlrahmen gehalten und ist laut Hersteller fix und ohne Werkzeug aufgebaut. In den Pool gelangt man über eine Leiter, die man Dank einer Kindersicherung auch absperren kann. Im Lieferumfang befindet sich zudem jede Menge Zubehör: die Filterpumpe, den Chemikaliendosierer und die Abdeckplane muss man nicht mehr separat dazu kaufen, wie es bei vielen anderen Pools der Fall ist. Man bekommt also sehr viel Leistung für den stolzen Preis von fast 800 Euro - wer sich in diesem Sommer etwas gönnen möchte, macht mit diesem Pool sicherlich keinen Fehler.

Alle Daten zum Bestway Power Steel Deluxe Pool:

Maße 549 x 274 x 122 Zentimeter

graues Rattan-Design

kein Werkzeug nötig

Pool-Leiter mit Kindersicherung

Abdeckplane, Chemikaliendosierer und Filterpumpe im Lieferumfang enthalten

inklusive Ablassventil und Reparaturflicken

Online-Preis circa: 793 Euro

Für die Kids: Intex Kinderpool Mini

Wer seinen Kindern, vor allem seinen kleineren Kindern, eine Freude machen möchte, liegt mit dem Kinderpool von Intex goldrichtig. Da er gerade einmal 30 Zentimeter hoch ist, ist er besonders für jüngere Kinder geeignet - Ihre Kinder sollten jedoch fähig sein, sich problemlos über Wasser zu halten, und Sie sollten sie trotzdem nicht aus den Augen lassen. Kinder können auch in seichtem Wasser ertrinken! Aufgebaut ist der Pool in schnellen zehn Minuten: Legen Sie den Pool einfach auf eine ebene Fläche, montieren Sie den Rahmen und lassen Sie Wasser ein. Ein toller Spaß für Kids!

Alle Daten zum Intex Kinderpool Mini:

Maße: 122 x 122 x 30 Zentimeter

aufgebaut in zehn Minuten

Wichtig: Kinder nie aus den Augen lassen

Online-Preis circa: 21 Euro

Das Plantsch-Becken für Groß und Klein: Intex 57190NP

Der Mini-Pool von Intex ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein toller Plansch-Spaß an heißen Tagen. Da er mit einer bequemen Sitzbank ausgestattet ist, kann man sich hier einfach mal für eine kleine Abkühlung hineinsetzen. Oder die Kinder tollen im kühlen Nass herum. Der Pool verfügt über zwei Flaschenhalter, in die man Getränke hineinstellen kann. Alles in allem, ein sowohl preisgünstiges wie auch praktisches Modell, an dem Eltern und Kinder großen Spaß haben werden.

Alle Daten zum Intex 57190NP:

Maße: 224 x 216 x 76 Zentimeter

mit Sitzfläche und Getränkehalter

jeweils ein Ventil zum Aufblasen und Luftablassen

Online-Preis circa: 34 Euro

Weitere Pools findet Sie auf Amazon.de*.

Fazit: Bei dieser breiten Auswahl an Pools ist für jeden etwas dabei. Zu beachten ist, dass man sich auch um das passende Pool-Zubehör Gedanken machen sollte - also zum Beispiel um die passende Pool-Unterlage oder eine Pool-Abdeckung. So kann der Sommer kommen!

Dieses Pool-Zubehör brauchen Sie

Es empfiehlt sich grundsätzlich, immer auch das passende Pool-Zubehör dazu zu bestellen. Wir haben Ihnen hier einige Zubehör-Must-Haves aufgelistet:

