Jedes Mal, wenn Glasflaschen die riesige Reinigungsmaschine bei Coca-Cola in Knetzgau verlassen, klirrt es. Die Flaschen berühren einander, jede Einzelne schiebt eine Andere auf der Produktionsanlage vor sich her in Richtung Füller. Dort kommt das Getränk in die Flasche.

Das Mehrwegsystem ist ein wichtiger Kreislauf

Etwa 25 Mal wird eine Mehrweg-Glasflasche hier im fränkischen Coca-Cola Werk unweit der A70 wieder befüllt. Die Flaschen sind Teil eines wichtigen Kreislaufs, denn das Mehrwegsystem lebt davon, dass sie wieder eingesammelt werden. „Wir wollen vermeiden, dass Pfandflaschen im Abfall oder in der Natur landen. Jede Einzelne ist wertvoll und sollte erneut verwendet oder verwertet werden“, sagt Volker Wielsch, Betriebsleiter von Coca-Cola in Knetzgau. Für Mehrwegpfandflaschen bedeutet das, sie immer wieder zu befüllen.

So viel Leergut kommt regelmäßig in Knetzgau an

Allein in Knetzgau kommen im Durchschnitt 57.000 Kisten Leergut pro Tag zurück – eine Menge, die dort auch benötigt wird: „Wir füllen hier auf zwei von fünf Produktionsanlagen Mehrwegflaschen ab. Knapp 110 Millionen Glas- und PET-Mehrwegflaschen haben wir 2019 produziert“, sagt Wielsch. In Spitzenzeiten dauert es gerade mal einen Tag, bis eine Kiste das Werk im Landkreis Haßfurt wieder verlässt.

Jeder kann mithelfen

Auch wenn in Deutschland nur wenig Pfandflaschen im Müll oder in der Natur enden: Es kann gelingen jede Einzelne wieder einzusammeln und die Rücklaufquote von 97 Prozent noch zu erhöhen: „Wir alle – jeder einzelne Verbraucher – kann dafür sorgen, dass noch mehr Pfandflaschen zurückkommen und durch Wiederbefüllung oder Recycling im Kreislauf gehalten werden“, sagt Wielsch.

So unterstützt Coca-Cola den Mehrwegkreislauf

Um den Mehrwegkreislauf zu unterstützen, hat Coca-Cola in Deutschland von 2016 bis 2019 etwa 250 Millionen Euro in die Mehrwegabfüllung investiert. Rund 1,5 Millionen Euro fließen nach Knetzgau: „Für 2021 planen wir, als erstes Werk in Deutschland Coca-Cola und weitere Marken in einer neuen wiederverschließbaren 0,4-Liter-Mehrweg-Glasflasche abzufüllen“, sagt Wielsch. Vor Ort haben Mitarbeitende deshalb bereits begonnen, eine bestehende Mehrweganlage umzubauen. Ein neuer Flaschenabschrauber und ein neuer Verschließer wurden angeliefert und in die Produktionslinie eingebaut.

So will Coca-Cola Neumaterial für Einwegpfandflaschen sparen

Auch bei Einwegpfandflaschen, die hier in Knetzgau in unterschiedlichen Größen von 0,33 bis 2 Liter abgefüllt werden, geht es um Kreislaufwirtschaft: „Wir beschäftigen uns schon lange damit, wie wir Material vermeiden oder reduzieren können. Bei Einwegpfandflaschen haben wir uns das Ziel gesetzt, den Anteil von recyceltem PET in neuen Flaschen kontinuierlich zu erhöhen, um zukünftig noch mehr Neumaterial einzusparen“, sagt Wielsch. Ob Einweg- oder Mehrwegpfandflaschen: „Wir wollen diese in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen immer weiter verbessern.“

Kontakt

Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH

Industriestr. 1

97478 Knetzgau