Zu Gast auf dem Gut Schmelmerhof im Bayerischen Wald

Der Bayerische Wald - Ein beliebtes Urlaubsziel für begeisterte Wanderer, Wintersportler und Alle, die Erholung vom Alltagsstress suchen. Doch nicht nur die größte Waldlandschaft Mitteuropas spricht für das Erholungsgebiet. Der Bayerische Wald eignet sich vor allem für Familien, die keine Unsummen für einen Kurzurlaub ausgeben wollen. Von Franken aus erreicht man die ostbayerische Urlaubsregion in zwei bis drei Stunden. Das Hotel Gut Schmelmerhof in Rettenbach nahe des Luftkurortes St. Englmar ist die ideale Adresse, um gemeinsam mit der Familie abzuschalten und die Natur rund um das Hotel ausgiebig zu genießen. Das in 13. Generation familiengeführte Hotel kann auf eine lange Tradition – seit 1630 – zurückblicken. In einem Original erhaltenen Gewölberestaurant aus dem Jahr 1864 genießen Sie einen Mix aus moderner und regionaler Küche. Jeden Donnerstag kommen Sie in den Genuss von frischem Brot aus dem Guts-eigenen Backhaus. Kulinarisch punktet Familie Schelmer mit Produkten aus der Region! Der Gutshof besticht durch seine einmalige Lage umgeben von der malerischen Landschaft des Bayerischen Waldes, die zu unzähligen Sport- und Freizeitaktivitäten einlädt. Der Luftkurort Sankt Englmar, nahe der tschechischen Grenze, bietet ein vielfältiges Wellness-Angebot zur Tiefenentspannung an. Kurz um: Für Groß und Klein ist etwas dabei!

Darum lohnt sich ein Besuch auf dem Gut Schmelmerhof:

1. Das Ferien-Spezial für alle inFranken.de-User

+++ Ferien-Spezial ist am 16.11.2018 ausgelaufen +++ Für alle inFranken.de-User gibt es ein exklusives Urlaubs-Angebot. Sichern Sie sich jetzt einen unvergesslichen Familien-Urlaub im Bayerischen Wald! Sie zahlen 70,00 € pro Tag/pro Person für Halbpension. Kinder zwischen 7 und 14 Jahre erhalten 50% Ermäßigung und die Kleinsten (bis 6 Jahre) sind gratis mit dabei! Geben Sie hierzu einfach den Code „Sommer“ bei der Direktbuchung ein und sparen so über 50% (regulärer Preis pro Tag/pro Person liegt bei 180 €)! Das Schmelmerhof-Team nimmt ihre Anfrage auch gerne telefonisch unter Tel. 09965/1890 entgegen. Wer im Sommer schon was vor hat, kann auf das Angebot bis zum 15.11.18 zugreifen und zum Beispiel auch in den Herbstferien vorbeikommen. Wenn der genaue Zeitraum noch nicht feststeht, können Sie auch eine unverbindliche Anfrage stellen:

2. Ein Freizeitangebot für die ganze Familie

Der Schmelmerhof liegt mitten in der idyllischen Landschaft des Bayerischen Waldes! Für Kinder jeden Alters findet sich in der unmittelbaren Umgebung das passende Freizeitangebot. Für kleine Abenteurer befindet sich nahe Sankt Englmar der Waldwipfelweg Maibrunn. Dort liegt ihnen der Bayerische Wald zu Füßen! 370 Meter lang und bis zu 30 Meter hoch erstreckt sich der aus Holz bestehende Pfad und bietet Ihnen ein einmaliges Panorama über den Wald und das Donautal. „Schneller – höher – weiter“ heißt es auf dem Egidi-Buckel in Sankt Englmar. Dort können die Kleinen rutschen, rodeln und sogar mit der längsten Achterbahn Bayerns fahren. Ein ideales Indoor-Ausflugsziel ist das Bayernwald Xperium. „Die Welt der Wahrnehmung“ bietet die Kombination aus Wissenschaft und Spaß. Dort haben Ihre Kleinen die Möglichkeit, Phänomene aus Wissenschaft und Technik für sich hautnah zu entdecken sowie interaktiv zu erforschen. Genau richtig für verregnete Tage! Über die Freizeitaktivitäten hinaus tun Sie sich etwas Gutes für Ihre Gesundheit – mit Waldbaden. In Japan gilt Waldbaden als Medizin – im Bayerischen Wald auch. Die Bäume geben ätherische Öle in die Luft ab und stärken Ihr Immunsystem. In der Waldluft finden Sie Ihre innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Gesundheit!

3. Die Erlebnis Plus Card

Mit der Erlebnis Plus Card haben Sie Urlaubsspaß zum Nulltarif! Mit der Erlebnis Plus Card erhalten Sie zu zahlreichen Freizeitangeboten im gesamten Bayerischen Wald kostenlosen oder ermäßigten Eintritt. Dieses Angebot aus Sankt Englmar ist mit seinen Leistungen ein einzigartiges Special! Mehr als 500 Leistungspartner aus der gesamten Region haben sich diesem Angebot angeschlossen. Von Museen über Outdoor – Aktivitäten bis hin zu Erlebnisbädern haben Sie eine riesige Auswahl im Angebot enthalten.

4. Kurze Wege auf dem Schmelmerhof

Auch auf Gut Schmelmerhof finden sich Aktivitäten für große und kleine Gäste. Sie und Ihr Partner suchen eine kleine Auszeit und Tiefenentspannung? Gut Schmelmerhof bietet ihnen genug Entspannungsmöglichkeiten im Wellness- und Spa-Bereich. Das Gut verfügt über eine Saunalandschaft, einen Pool mit einer 2700 Quadratmeter großen Liegewiese sowie ein Hallenbad. Währenddessen können sich die Kleinen im Grünen austoben, im Pool vergnügen oder die tierischen Bewohner des Gut-eigenen Streichelzoos kennenlernen. Es grüßen das Mufflon und die Sikahirsche! Selbstverständlich sind alle Leistungen preislich inbegriffen.

5. Ein kulinarisches Fest für die ganze Familie

Sie suchen noch einen Ort für ein Geburtstagswochenende mit der ganzen Familie? Gut Schmelmerhof lädt Sie ein, eine entspannte Familienfeier in gemütlichem Ambiente zu genießen. Planen Sie Ihren nächsten Aufenthalt für ein kulinarisches Familienwochenende und verwöhnen Ihren Gaumen im Gewölberestaurant. In stimmungsvoller Atmosphäre unter dem böhmischen Gewölbe aus dem Jahr 1864 wird Ihnen bayerische sowie internationale Küche zu exzellenten Weinen serviert. Nur die besten saisonalen und regionalen Produkte werden verwendet. Neben dem einmaligen Gewölberestaurant hat das Gut noch weitere Hot-Spots zu bieten wie beispielsweise ein Kaminzimmer mit prasselndem Kaminfeuer oder eine Vinothek.

Entspannen Sie in der Region, die mit Individualität überzeugt! Der Bayerische Wald bietet genug Freiraum für all seine Besucher. Der erste und älteste Nationalpark und einzige Urwald Deutschlands bietet für Groß und Klein eine Oase der Ruhe und Naturerlebnis zugleich. Worauf warten Sie noch?