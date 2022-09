Dank des 9-Euro-Tickets haben viele den ÖPNV genutzt, die vorher das Angebot vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatten - und dabei gemerkt, wie entspannt, unkompliziert und kostensparend man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Für Würzburg und Umgebung bietet die WVV nun ein Abo-Angebot an, das mit vielen Vorteilen aufwartet. Alle Neueinsteiger erhalten derzeit 60 Euro CityGutscheine bei Abschluss eines Fahrkarten-Abos geschenkt! Solange der Vorrat reicht.

Sieh dir hier an, welche Vorteile ein Abo in Würzburg hat:

Wenn du im Sommer das 9-Euro-Ticket in Würzburg und Umgebung genutzt hast und nun auf den Geschmack gekommen bist, ist das Abo-Angebot der WVV genau das Richtige für dich! So profitierst du künftig nicht nur von den zahlreichen Vorteilen eines Fahrkarten-Abos, sondern erhältst aktuell als Neueinsteiger zum Abschluss deines Abos CityGutscheine für Würzburg im Wert von 60 Euro geschenkt!

Wie funktioniert die Abo-Aktion?

Ganz einfach. Als Neueinsteiger gilt, wer in den letzten 3 Monaten kein Abo bei der WVV hatte. Jedes Fahrkarten-Abo mit Start oder Ziel in Würzburg profitiert automatisch - egal ob Spar-Abo, Firmen-Abo, Abo 65plus oder Premium-Abo.

Wo kann man die CityGutscheine einlösen?

In über 220 Geschäften und Restaurants in Würzburg sind die CityGutscheine gültig - die perfekte Gelegenheit, bequem mit Bus und Straba auf Shoppingtour oder mit Freunden etwas trinken zu gehen.

Zeit und Geld sparen: Entspannt und flexibel mit der WVV unterwegs

Lehne dich entspannt zurück und spare mit der WVV Geld und Zeit! Alle 7 Minuten fährt in Würzburg eine Straba, rund alle 10 Minuten ein Bus. Haltestellen finden sich alle 300-400 Meter. Der ÖPNV bietet damit eine wunderbare Alternative zum Auto. Parkplatzsuche, Kosten für Sprit und Versicherung oder das Umfahren von Baustellen entfallen. Für ein Abo zahlst du weniger als 50 Euro im Monat, eine Tankfüllung kostet dagegen oft mehr als 100 Euro. Außerdem ist man mit einem Abo der WVV auch noch günstiger unterwegs als mit Einzelfahrscheinen, denn du kannst den ÖPNV unbegrenzt nutzen. So sparst du dir nicht nur Nerven, sondern tatsächlich bares Geld.

Familienmitnahme, vergünstigtes Carsharing und viele Vorteile mehr

Das Bestseller-Abo ist das sogenannte Premium-Abo, das die meisten Vorteile bietet: Mit der kostenlosen Familienmitnahme ermöglicht es an den Wochenenden und in den Ferien einen Ausflug mit der ganzen Familie, und das sogar im gesamten VVM-Gebiet. In der übertragbaren Abo-Variante können sogar Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte Bus und Straba nutzen, wann immer sie möchten. Fahrräder dürfen bei jedem Abo jederzeit kostenfrei mitgenommen werden. Wer doch nicht ganz auf's Auto verzichten möchte oder auch außerhalb von Würzburg unterwegs ist, spart sich als WVV-Abo-Kunde beim Würzburger Carsharing jährlich 60 Euro und erhält 50 Freikilometer zum Start geschenkt. Zudem warten exklusive Angebote und Gewinnspiele in regelmäßigen Abständen auf alle Abo-Kunden.

Klimafreundlich und nachhaltig unterwegs

Nicht zuletzt leistest du durch die Nutzung des ÖPNV natürlich aktiv deinen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Alle Straßenbahnen der WVV fahren mit 100% Ökostrom - eine einzelne Straba ersetzt dabei 145 PKWs. Ohne all die Abgase macht der Stadtbummel durch Würzburg doch gleich noch viel mehr Spaß!

Kontakt zur WVV

WVV Kundenzentrum

Domstraße 26, Ecke Sternplatz

97070 Würzburg

E-Mail: info@wvv.de

Service-Tel.: 0931/36-886 886

Website: www.wvv.de/einsteigen

Socal Media: Facebook und Instagram