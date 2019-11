Erneuter Doppelerfolg für die Brauerei Kundmüller bei einem der bedeutendsten Bier-Wettbewerbe der Welt: Am 13. November wurden auf der BrauBeviale in Nürnberg das Weiherer Summer Ale und das Weiherer India Pale Ale mit der Bronze-Medaille beim European Beer Star 2019 ausgezeichnet.

Weiherer Summer Ale und das Weiherer India Pale Ale gewinnen Bronze-Medaille

„Damit zählen nun auch zwei unserer Sondersude zu den besten Bieren der Welt,“ so Inhaber Oswald Kundmüller voller Stolz. Und sein Bruder Roland, Inhaber und Braumeister, fügt hinzu: „Das ist der verdiente Lohn für unser Team, das kompromisslos an den hohen Qualitätsstandards festhält.“

Hohe Qualitätsstandards bei Brauerei Kundmüller

Das Weiherer Summer Ale und das Weiherer India Pale Ale sind Teil der Weiherer Sondersud-Serie, mit der in unregelmäßigen Abständen außergewöhnliche und preisgekrönte Bierspezialitäten gebraut werden. Die beiden diesjährigen Gewinner vereint dabei, dass sie durch ihre besonders hopfige Aromatik bestechen.

Weiherer Sondersud-Serie mit außergewöhnlichen Bierspezialitäten

Mit 2.483 Bieren aus 47 Ländern aller Kontinente verzeichnet der European Beer Star 2019 auch im 16. Jahr eine neuerliche Rekordbeteiligung. Eine 145-köpfige Jury, Braumeister, Biersommeliers und ausgewiesene Bierkenner aus 28 Ländern, hat in einer zweitägigen Blindverkostung Anfang Oktober die Gold-, Silber und Bronzemedaillen in 67 Bierstilen ermittelt. Nach objektiven Bewertungskriterien wie sie auch der Konsument von Bier heranzieht: Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypische Ausprägung. Nachvollziehbar und transparent. Für Stefan Stang, Hauptgeschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern, einer der Gründe, warum der Beer Star weltweit ein so hohes Renommée genießt.

Hier bekommt man die ausgezeichneten Biere

Erhältlich sind das Weiherer India Pale Ale und das Weiherer Summer Ale im Brauerei-Gasthof Kundmüller und in gut sortierten Getränkemärkten.

Mehr Infos auf www.weiherer-bier.de

Kontakt

Brauerei-Gasthof Kundmüller

Weiher 13

96191 Viereth

Telefon 09503 / 4338

E-Mail info@brauerei-kundmueller.de