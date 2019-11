Wenn die Temperaturen sinken und die ersten Schneeflocken fallen, stehen viele Eltern vor einer Herausforderung: Was unternehmen wir mit den Kindern? Viele Ausflugsziele und Unternehmungen fallen in der nasskalten Jahreszeit flach. Ausflüge an der frischen Luft sind für die Kleinen mit zunehmender Ungemütlichkeit und Kälte wenig begeisternd. Wir haben uns wegen Allwetter-Alternativen in Franken umgesehen und sind auf einen Freizeitpark gestoßen, der sich für die Herbst- und Wintermonate gerüstet hat: der PLAYMOBIL-FunPark in Zirndorf (bei Nürnberg).

Abwechslungsreiches Winterprogramm im PLAYMOBIL-FunPark

Den PLAYMOBIL-FunPark kennen die meisten als beliebtes Ausflugsziel für die Pfingst- oder Sommerferien. Viele Eltern verknüpfen mit PLAYMOBIL schöne Kindheitserinnerungen und besondere Momente. Und der PLAYMOBIL-FunPark hat sich für die nasskalten Monate etwas einfallen lassen: Unter dem Motto „Winterzauber“ bietet der Freizeitpark in Zirndorf ein winterliches Programm für In- und Outdoor und alle Altersklassen. Auch in diesem Jahr hat der FunPark deshalb wieder vom 30. November 2019 bis zum 1. März 2020 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Winter-Highlights im PLAYMOBIL-FunPark bis nach Fasching

Kinder, Eltern und andere Begleiter (wie Oma und Opa) erwarten zahlreiche Winter-Specials. Wir haben uns im PLAYMOBIL-FunPark umgesehen, hier unsere Highlights:

Eislaufdisco mit dem PLAYMOBIL-Maskottchen

Jeden Tag von 15 bis 18 Uhr findet die Eislaufdisco auf einer überdachten, 190 Quadratmeter großen Eislaufbahn statt. Dort haben kleine und große Besucher die Möglichkeit, zu aktuellen Hits über die Eislaufbahn zu schwingen und zu gleiten - mit etwas Glück zusammen mit dem PLAYMOBIL-Maskottchen "Rico" und seinen Freunden. Vor Ort gibt es natürlich einen Schlittschuhverleih. Für alle Anfänger auf dem Eis gibt es tierische Balancehilfen, die den Gang auf das Eis sicher machen.

Eindrücke von der 190 Quadratmeter großen Eislaufbahn:

Weihnachtsmarkt-Flair in der FunPark-Winternacht

Donnerstag ist Winternacht! Jeden Donnerstag bleibt der FunPark bei der Winternacht bis 20 Uhr geöffnet. Neben verlängerter Eisdisco können die Besucher bei entspanntem Weihnachtsmarkt-Flair ihren Feierabend an der frischen Luft bei Crêpes oder Waffeln und einem wärmenden Glühwein gemütlich ausklingen lassen – für die Kleinen gibt’s Kinderpunsch! (Die Gastronomie hat bis 19 Uhr geöffnet).

Winterlicher Zauberweg zum PLAYMOBIL-Piratensee

Wo im Sommer tollkühne Piraten ihr Unwesen treiben, können Besucher nun einen fantasievollen und verträumten Winterspaziergang machen. Den See säumen verschiedene Schaubuden, in denen man kleine PLAYMOBIL-Welten entdecken kann. Lassen Sie sich das spannende Piratenabenteuer nicht entgehen - am Wochenende gibt es Bratwurst und Punsch zur Stärkung direkt am See!

Indoor-Spaß mit den PLAYMOBIL-Spielwelten auf 5.000 Quadratmetern

Wenn es beim Schlittschuhlaufen oder am Piratensee zu kalt und ungemütlich wird, der kann sich im Indoor-Bereich aufwärmen und weiterspielen. Das HOB-Center greift das Motto "Winterzauber" auf und bietet den Kindern (und kindgebliebenen Erwachsenen) auf 5.000 Quadratmetern eine große abwechslungsreiche Spielewelt. Ein Indoor-Klettergarten, die "Mini-Disco" und weitere Überraschungen lassen keine Wünsche offen!

Stimmungsvoll und nicht weniger winterlich geht es im Indoor-Bereich des PLAYMOBIL-FunParks zu:

Essen & Trinken im FunPark - reichhaltiges Frühstücksbuffet für Frühaufsteher

Spielen und toben macht hungrig – deswegen haben Familien und alle anderen Besucher vom 30. November 2019 bis 6. Januar 2019 die Möglichkeit, sich beim reichhaltiges Frühstücksbuffet zu stärken. Vom 7. Januar 2020 bis zum 1. März 2020 gibt es das Buffet weiterhin an den Wochenenden. Unter der Woche wird es dann leckere Frühstücksteller geben.

Tipp für alle großen Besucher: Wer erst gegen Mittag oder am Nachmittag in den Freizeitpark kommt, kann sich ein leckeres Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee genehmigen und entspannt zurückzulehnen. Die Kinder vergnügen sich so lange in der PLAYMOBIL-Welt. In den bayerischen Winter- und Faschingsferien gibt es zudem auch warme Speisen in der Wirtsschänke.

Tipp für alle Besucher mit längerer Anreise - Übernachtung im PLAYMOBIL-Hotel

Wer über das Wochenende oder in den Ferien mit der Familie einen Kurztrip unternehmen möchte, für den hat der PLAYMOBIL-FunPark ein Kombi-Angebot aus Eintritt und Übernachtung geschnürt. Bei längerer Anfahrt in den fränkischen Themenpark lohnt sich eine Übernachtung im PLAYMOBIL-Hotel. Das Hotel befindet sich direkt neben dem PLAYMOBIL-FunPark, womit ein stressfreier Besuch garantiert ist. Die 28 Familienzimmer sind im PLAYMOBIL-Stil eingerichtet und verfügen jeweils über ein Doppelbett sowie zusätzliche Schlafmöglichkeiten für Ihre Kinder. Die Themenzimmer sind für die Winterzauber-Wochen weihnachtlich dekoriert - ideal, um sich ganz entspannt auf die bevorstehenden Festtage einzustimmen.

Besuchen Sie den PLAYMOBIL-FunPark in der Zeit vom 30. November 2019 und 06. Januar 2020 und buchen das Winterpaket für nur 225,00 Euro (ca. 10 % Ersparnis ggü. Normalpreis) bestehend aus folgenden Leistungen:

1 Übernachtung inkl. Frühstück

2x Tagesticket für 2 Erwachsene und 2 Kinder

4x Schlittschuhe im Verleih

Im PLAYMOBIL-FunPark mit Weihnachtsgeschenken eindecken

Noch kein passendes Weihnachtsgeschenk? Unser Tipp: Bei einem Besuch im Themenpark lohnt sich ein Abstecher in den PLAYMOBIL-Shop. Während des "Winterzaubers" erreichen Sie den Lechuza-Store* zu Fuß über den Zauberweg am Piratensee. Im Shop gibt es Mitbringsel und Geschenke in jeder Preisklasse. Alternativ kann man auch am LECHUZA-Store parken und von dort den FunPark besuchen.

*Wegen Umbau finden Sie das PLAYMOBIL-Sortiment vom 04. November 2019 und 03. April 2020 im LECHUZA-Store in der Carl-Benz-Straße 11.

Weitere Infos und Impressionen rund um den PLAYMOBIL-FunPark und die Winter-Specials findet man auf der Homepage oder auf Facebook und Instagram. Ticketangebote und spezielle Gutschein-Angebote finden Sie im PLAYMOBIL-Webshop.

Öffnungszeiten

Wintersaison: 30.11.2019 – 01.03.2020 von 10 bis 18 Uhr

Achtung: Hotel und Park bleiben am 24./25./26.12.2019 sowie am 31.12.2019 und 01.01.2020 geschlossen. Während der FunPark-Wintersaison sind HOB-Center, Klettergarten, Eislaufbahn sowie Zauberweg zum Piratensee geöffnet. Der übrige Außenbereich des FunParks ist geschlossen.

Kontakt

PLAYMOBIL-FunPark

Brandstätterstraße 2-10

90513 Zirndorf

Telefon +49 911 9666 1455

E-Mail funpark@playmobil.de

Lechuza-Store

Carl-Benz-Straße 11

90513 Zirndorf