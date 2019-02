Vom Airport Nürnberg entspannt abheben - Mehr als 70 Ziele nonstop erreichen!

Rom, Mailand, Olbia, Palerma und Bari heißen die italienischen Sehnsuchtsziele, hinzu kommen die neuen Strecken nach Crotone in Kalabrien, Pisa sowie ins malerische Neapel. Zu den Top-Zielen des Sommers gehören Antalya mit bis zu 34 Wochenabflügen, Mallorca mit bis zu 31 Starts und Kreta mit bis zu zehn wöchentlichen Verbindungen, ergänzt durch weitere neue Ziele wie Adana in der Türkei und Marrakesch in Marokko. „Damit steht Urlaubern aus der Metropolregion Nürnberg eine noch größere Auswahl zur Verfügung“, freut sich Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Wer das Besondere sucht, entscheidet sich für eine Reise nach Tel Aviv oder taucht ins geschichtsträchtige Zypern ein. Immer einen Besuch wert ist Barcelona, für viele noch unbekannt dagegen das zentralfranzösische Lyon mit seiner wundervollen Altstadt. Groß im Kommen sind Städtetrips nach Polen, wohin Direktverbindungen nach Warschau und Krakau bestehen. Als weiteres begehrtes Ziel im Osten Europas gilt die ungarische Metropole Budapest.

Im Businessverkehr geht es bis zu 185 mal pro Woche zu insgesamt zehn internationalen Drehkreuzen. Turkish Airlines erweitert das Flugangebot um drei auf dann insgesamt 24 wöchentliche Frequenzen nach Istanbul.

Auch preislich ist für jeden Anspruch etwas dabei: Neben den seit vielen Jahren etablierten Fluggesellschaften wie etwa Lufthansa, Eurowings, KLM, Air France und Swiss im Linienverkehr hat sich Germania als größte touristische Airline etabliert. Im Low Cost-Segment bieten Ryanair, Vueling und der Osteuropa-Spezialist Wizz Air besonders günstige Flugtickets an.

Eine bequeme Anreise ist garantiert: entweder mit der Bahn, U-Bahn, Bus oder mit dem PKW direkt zum Airport. Alle die vorab online ihren Parkplatz unter airport-nuernberg.de/parken buchen können sparen!

