Du möchtest bei deinem nächsten Städtetrip nicht nur stur eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abklappern? Dann kannst du im September und Oktober im Rahmen des VGN-Sommers des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) fränkische Städte auf eine ganz neue Art entdecken: Der VGN schickt dich nämlich mit aufregenden Stadt-Rallyes auf Erkundungstour durch die Städte Ansbach, Bamberg, Ipfhofen, Nürnberg und Neumarkt. Diese erreichst du selbstverständlich vom kompletten Verbundgebiet aus bequem und nachhaltig mit Bus und Bahn.

Mit den Abenteuer-Rallyes durch die Stadt können Erholungssuchende, Reiselustige und Neugierige die regionale Vielfalt direkt vor der Haustüre erkunden. Auch als eingefleischte*r Franke oder Fränkin wirst du mit Sicherheit viel Neues entdecken.

VGN-Sommer 2022: Gewinne Rallye-Tickets für das ultimative Mikroabenteuer

In diesem Jahr schickt dich der VGN durch die fränkischen Städte auf Schnitzeljagd - und das ganz ohne Stau oder nervige Parkplatzsuche. Der Verkehrsverbund verlost 2.500 mal zwei Tickets für eine Abenteuer-Rallye in einer der fünf Städte. Die An- und Rückfahrt mit dem ÖPNV ist dabei inklusive!

Während des urbanen Mikroabenteuers kannst du deine Heimat zusammen mit deiner liebsten Reisebegleitung ganz neu entdecken. Von Mitte September bis Ende Oktober bringt dich der ÖPNV ausgestattet mit dem TagesTicket Plus in eine der fünf Städte, in der du deine individuelle Rallye-Tour starten kannst. Dich erwarten historische Eindrücke, beeindruckende City-Weitblicke, kulinarische Schmankerl und allerlei weitere Rallye-Überraschungen.

Klingt gut? Dann nimm jetzt am Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Plätze für die Rallye. Und das Beste: Du kannst sogar zwei mal am Gewinnspiel teilnehmen! Die erste Verlosung findet am 14. September statt, die zweite am 21. September. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Los bestimmt und per Mail benachrichtigt. Deine Zielstadt wird zufällig ausgewählt.

Das beinhaltet dein Rallye-Paket

TagesTicket Plus

Rallye-Paket für Zwei - inklusive vieler Gadgets und Überraschungen

Dein Abenteuer - Individuell und flexibel!

Das Paket ist bis zum 1. November 2022 einlösbar.

Das erwartet dich auf deiner Rallye-Tour

Die Gewinner*innen werden im Rahmen des VGN-Sommers im September und Oktober auf ein Abenteuer in den fünf teilnehmenden Städten geschickt. Die Rallyes halten verschiedene Rätsel und Aufgaben speziell auf die Stadt abgestimmt für dich bereit. Zudem kannst du dich auf einige tolle Überraschungen freuen.

Zwischen den Welten bei deiner Rallye durch Neumarkt i. d. Opf.

Tauche ein in gelebte mittelalterliche Geschichte. Du entdeckst viele Sehenswürdigkeiten, die den Brückenschlag zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart schaffen. Die farbigen Bürgerhäuser begleiten dich von Station zu Station. Im Gewinn enthalten ist die CityCard, welche den Gewinner*innen die Türen zur Stadt öffnet und verschiedene Ermäßigungen und Vorteile enthält, wie zum Beispiel vergünstigter Eintritt bei Museen und dem Altmühltaler-Abenteuerpark.

Mit der Aktion VGN-Sommer nach Neumarkt: Die im Gewinn enthaltene CityCard öffnet dir die Tore zur Stadt und enthält viele Ermäßigungen. Foto: VGN/Thomas Linkel

Beeindruckende Architektur bei deiner Rallye durch Ansbach

Die markgräfliche Residenzstadt und heutige Regierungshauptstadt von Mittelfranken hat ebenfalls viel zu bieten: Beeindruckende Baudenkmäler wie die Hofkanzlei, die Kirche Sankt Johannis, die Orangerie im Hofgarten oder die Residenz mit ihren 27 Prunkräumen. Aber auch Naturerlebnisse, wie der Naturpark Frankenhöhe oder auch die Weinberge sind gut mit dem ÖPNV zu erreichen.

Mit der Aktion VGN-Sommer nach Ansbach: Die viertgrößte Stadt Mittelfrankens besticht durch kleine Gässchen und gemütlichen Flair. Foto: VGN/Andrea Gaspar-Klein

Historische Einblicke bei deiner Rallye durch Bamberg

Die historische Stadt mit den weltbekannten Fachwerkhäusern ist als Touristenmagnet international bekannt. Du hingegen musst keine weite Reise antreten, um in die tausendjährige Geschichte des Städtchens an der Regnitz einzutauchen. Die Stadt-Rallye des VGN führt dich zu heimlichen Höhepunkten der Stadt, welche noch wenig von Tourist*innen überlaufen sind. Im Fokus steht die Bamberger Gärtnerstadt, welche bequem mit den Stadtbussen erreichbar ist und dich in das geschützte Erbe des Gemüseanbaus und der Gärtnertradition führt.

Mit der Aktion VGN-Sommer nach Bamberg: Beeindruckende Ausblicke auf die romantische Altstadt kommen auf der Rallye sicherlich nicht zu kurz! Foto: VGN

Wein und mehr bei deiner Rallye durch Ipfhofen

Das 4.000-Einwohner-Städtchen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen liegt am Fuße des Schwanberges und ist vom Weinbau geprägt. Mit der Stadtrallye erhältst du exklusive Einblicke in die Winzertradition - inklusive Genuss-Stopp. Aber nicht nur "Wein und Genuss" ist das Motto. Hier erlebst du das Mittelalter hautnah. Beeindruckend ist die komplett erhaltene Stadtmauer. Auch in den verwinkelten Gässchen gibt es viel zu entdecken.

Mit der Aktion VGN-Sommer nach Ipfhofen: Hier gibt es neben Wein noch einiges mehr zu entdecken. Foto: VGN/Michael Koch

Versteckte Highlights bei deiner Rallye durch Nürnberg

Die Kaiserburg, das Albrecht-Dürer-Haus oder die Frauenkirche: Diese Nürnberger Sehenswürdigkeiten kennt jede*r. Kennst du aber auch den Bürgermeistergarten oder den Trödelmarkt mit seinen kleinen Geschäften? Auch für echte Nürnberg-Kenner*innen hält die historische Stadt einige Überraschungen bereit. Was bei einem Besuch nach Nürnberg natürlich nicht fehlen darf, sind die typischen Rostbratwürstchen, welche im Gewinn enthalten sind.

Mit der Aktion VGN-Sommer nach Nürnberg: Neben der berühmten Kaiserburg gibt es in Nürnberg noch viele weitere Orte zu entdecken. Foto: Kristof G + Attling

Instagram-Gewinnspiel: Erlebnisse teilen und Outdoor-Rucksack gewinnen

Auch wenn du nicht zu den glücklichen Gewinner*innen der Rallye-Tickets zählst, kannst du die Städte natürlich auf eigene Faust erkunden. Mach dich einfach auf eigene Faust auf den Weg und erkunde deine Heimat! Mit den Freizeit-Tipps des VGN, die dir von An- bis Abreise und Wanderroute alles mitgeben, was du brauchst, gibt es genug Inspiration die fränkischen Städte zu erkunden. Wenn du dabei Fotos deiner Reiseerlebnisse mit dem Hashtag #vgnsommer auf Instagram postest und mit @vgn_freizeit verlinkst, kannst du mit etwas Glück einen von 25 Outdoor-Rucksäcken von VAUDE gewinnen. Jetzt mitmachen!

