Abwechslungsreich, überraschend und wunderschön: Ja, auch das kann das Frankenland! Glauben Sie nicht? Dann nehmen Sie jetzt am VGN Bahnsommer Gewinnspiel teil und probieren Sie es aus! Zu gewinnen gibt es nämlich die Teilnahme an exklusiven Guided Touren mit der Weltreisenden und Autorin Nora Beyer. Außerdem gibt es die Chance auf eines von 250 TagesTickets Plus der VGN, um auf eigene Faust ins Abenteuer zu starten.

Wie kann ich am VGN Bahnsommer Gewinnspiel teilnehmen?

Sie möchten eine der exklusiven Guided Touren mit Nora Beyer gewinnen? Einfach im Formular die gewünschte Tour auswählen und los geht's! Bis zu einer Woche vor den jeweiligen Touren kann man an der Verlosung teilnehmen. Die letzte Tour findet am Samstag, den 10. Oktober 2020, statt. Teilnehmen kann man bis eine Woche vorab bis zum Samstag, den 03. Oktober 2020.

Sie möchten lieber eines der TagesTickets Plus gewinnen? Dann nennen Sie Ihren liebsten VGN Freizeittipp und den Grund dafür im Formular und schon sind Sie dabei. Ab dem 10. September verlosen wir jeden Donnerstag bis zum 2. Oktober 50 Tagesticket Plus. Kleiner Tipp: Sie können natürlich öfters teilnehmen und so Ihre Gewinnchance erhöhen!

Die Gewinnspieltouren im Überblick

Die folgenden vier Gewinnspieltouren des VGN bieten Ihnen einen unvergesslichen und traumhaften Einblick in die natürliche Schönheit Frankens – Ihr Mikroabenteuer liegt direkt vor der Haustür! Für alle Gewinnspielteilnehmer locken aber zusätzlich noch ganz besondere Schmankerl und Erlebnisse bei einer der geführten Touren zusammen mit der Weltenbummlerin und Reisebloggerin Nora Beyer.

Kräuter, Wein, Wandern: Ein kulinarischer Streifzug durch das Weinparadies zwischen Würzburg und Neustadt/Aisch

Teilnahmeschluss: Samstag, 19. September 2020

Termin: Samstag, 26. September 2020

Start & Ziel: Nürnberg Hauptbahnhof

Hohenzollern History-Tour: Eine Wanderung durch Natur und Geschichte im Landkreis Fürth

Teilnahmeschluss: Samstag, 26. September 2020

Termin: Samstag, 3. Oktober 2020

Start & Ziel: Nürnberg Hauptbahnhof

Wir haben die Tour für Sie genauer unter die Lupe genommen. Wie sie uns gefallen hat, lesen Sie im Erfahrungsbericht.

Burgenwinkel Bike-Tour: Die Erkundungstour auf zwei Rädern im Naturpark Haßberge

Teilnahmeschluss: Samstag, 27. September 2020

Termin: Sonntag, 4. Oktober 2020

Start & Ziel: Bamberg Hauptbahnhof

Industrie(rad)kultur Roth: Ein Kulturerlebnis im Landkreis Roth

Teilnahmeschluss: Samstag, 3. Oktober 2020

Termin: Samstag, 10. Oktober 2020

Start & Ziel: Nürnberg Hauptbahnhof

Das TagesTicket Plus des VGN

Praktisch und nachhaltig mit dem VGN ins Mikroabenteuer fahren: kein Problem mit dem TagesTicket Plus. Mit diesem Ticket fahren 1-6 Personen, davon max. zwei älter als 18 Jahre durch das gesamte Verbundgebiet. Die Mitnahme von Fahrrädern ist bei dem Ticket inklusive. Auch fein: Der Wochenend-Bonus. Wer das Ticket am Samstag kauft, fährt den ganzen Sonntag ohne Aufpreis dazu.