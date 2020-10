Unfall, Kfz, Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Berufsunfähigkeit: Sich "richtig" zu versichern ist leichter gesagt als getan. Wer soll denn bei alledem noch den Überblick behalten?!

Sich in diesem Wirrwarr zurecht zu finden, kostet einiges an Zeit. Am besten wäre es, jemand würde das einfach für uns übernehmen: unsere derzeitigen Versicherungen prüfen und uns dann sagen, welche man noch zusätzlich bräuchte oder welche man bedenkenlos kündigen könnte. Geht nicht? Geht schon! Ganz unkompliziert bei der Sparkasse Hochfranken.

Versicherungen bei der Sparkasse Hochfranken: lieber checken lassen, statt selbst Unterlagen zu wälzen

Die Sparkasse Hochfranken bietet mit dem S-Versicherungsmanager den Fitnesstest für Versicherungen an. Dabei werden bereits vorhandene Versicherungen überprüft und aktualisiert, optimiert und geprüft, wo man unter Umständen Geld sparen kann. Das Gespräch dient vor allem dazu, Versicherungslösungen zu finden, die individuell auf jeden zugeschnitten sind.

Ihre Versicherungen auf dem Prüfstand bei der Sparkasse Hochfranken

So einfach geht's:

Termin vereinbaren In Ihrer Geschäftsstelle: Alles, was Sie dazu brauchen, ist Ihr Versicherungsordner. Bedarfscheck: Ihr Berater kümmert sich um alles und startet mit Ihnen einen Bedarfscheck auf Grundlage Ihrer bestehenden Verträge. Tarifcheck: Ihre Versicherungen werden mit den aktuellen Tarifen verglichen und Sie sehen, wie viel vergleichbarer Versicherungsschutz heute kostet. Optimieren: Nicht notwendige Versicherungen können Sie einfach kündigen und den für Sie wirklich wichtigen Schutz optimieren. Ihr Berater passt mit Ihnen Ihr Versicherungsportfolio individuell an.

Die Sparkasse Hochfranken ist mit einem Marktanteil von 50 Prozent im Privatkunden-Bereich der wichtigste Finanzdienstleister in der Region Hochfranken – mit 43 Geschäftsstellen und 8 SB-Einrichtungen sind sie in der ganzen Region verteilt. So unter anderem in Selb, Münchberg, Hof, Rehau & Marktredwitz.