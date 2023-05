Woanders steppt der Bär - in Neustadt tanzen die Puppen: Vom 10. Juni bis zum 9. Juli jagt ein Highlight das nächste. Über die Jahre bereits zur Tradition und zu festen Größen im Veranstaltungskalender der Region geworden, sind die folgenden acht Termine und Konzerte ein Muss für alle, die den Sommer mit Musik, Tanz, Natur und Lebensfreude genießen wollen!

Diese Veranstaltungen erwarten dich in der Bayerischen Puppenstadt:

Gartentour durch den Freizeitpark am 10. Juni

Der Freizeitpark „Villeneuve-sur-Lot“ gilt als einer der schönsten und gepflegtesten Grünanlagen in der gesamten Region und ist eine zentrale Erholungsstätte mit Spiel- und Freizeitmöglichkeiten sowie sportlichen Angeboten auf einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern. Die nächste Gartentour durch Neustadts blühende Pflanzenwelt steht an. Der zertifizierte Natur- und Landschafsführer Wolfgang Settmacher-Krumm nimmt dich mit auf Erkundungstour.

Treffpunkt: im Freizeitpark an der Brücke bei der Bauhofhütte

im Freizeitpark an der Brücke bei der Bauhofhütte Kosten: 10 Euro (ab 11 Teilnehmer verringert sich die Teilnahmegebühr)

10 Euro (ab 11 Teilnehmer verringert sich die Teilnahmegebühr) Voranmeldung unter Tel. 09568-81132 oder per E-Mail an tourist@neustadt.de

unter Tel. 09568-81132 oder per E-Mail an tourist@neustadt.de weitere Termine: 24.06. | 22.07. | 13.08. | 26.08. | 09.09. | 24.09.

Samstag, 10. Juni, von 13 bis 14 Uhr/ Ort: Freizeitpark Villeneuve-sur-Lot

Swing im Park am 17. und 18. Juni

Den Auftakt des großen Open-Air-Sommers in Neustadt bei Coburg macht die traditionelle Musikveranstaltung "Swing im Park". Ein vielseitiges und lebendiges Programm sorgt auch in diesem Jahr dafür, dass sich nicht nur die reinen Swing- und Jazzfans angesprochen fühlen, denn "swing" bedeutet auch "Bewegung". Und davon gibt es am Festivalwochenende jede Menge. Das erwartet dich am 17. und 18. Juni:

Swing, Jazz, Soul und Oldie-Rock

Show- und Tanzeinlagen

abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Kletterbaum und Bubble-Ball-Spiel

traditioneller Tauzieh-Wettbewerb am Sonntag um 14.30 Uhr

allerhand Kulinarisches und Getränke

Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder und Jugendliche kostenlos

Samstag, 17. Juni, von 14 bis 21 Uhr/ Sonntag, 18. Juni, von 9.30 bis 19.15 Uhr / Ort: Freizeitpark Villeneuve-sur-Lot

Rock Open Air im Bad am 1. Juli

Eine sommerliche Rockbühne unter freiem Himmel und zwei angesagte Bands aus der Rock- und Metal-Szene erwarten alle Besucher am 1. Juli:

18.00 Uhr „Breaking Silence“ , Setlist: AC/DC, Metallica, Bon Jovi, Scorpions, The Cranberries uvm.

, Setlist: AC/DC, Metallica, Bon Jovi, Scorpions, The Cranberries uvm. 20.15 Uhr „Powerlord“ , Setlist: Rock- und Heavy-Klassiker, Folk-Metal, NU-Metal, neue Deutsche Härte mit aufwendigen Pyrotechnik-Effekten

, Setlist: Rock- und Heavy-Klassiker, Folk-Metal, NU-Metal, neue Deutsche Härte mit aufwendigen Pyrotechnik-Effekten Eintritt: 4 Euro

Samstag, 1. Juli, ab 18 Uhr/ Ort: Märchenbad Neustadt, Am Moos 19

Classic & Picknick am 2. Juli

Das traditionelle Open-Air-Konzert "Classic & Picknick" verwandelt das Neustadter Märchenbad wieder in einen stimmungsvollen Konzertsaal. Um 19 Uhr spielt das Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt, unterstützt durch den Konzertchor der Berufsfachschule für Musik Oberfranken. Durch das Programm führt versiert und unterhaltsam Christine Rebhan. An diesem Abend werden dargeboten:

Werke der klassischen Musik, Klassiker der Filmmusik, Musical-Melodien und Walzerklänge

leckere Speisen und erfrischende Getränke

Eintritt: 4 Euro

Sonntag, 2. Juli, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)/ Ort: Märchenbad Neustadt, Am Moos 19

Mittelalterführung durch Neustadt am 2. Juli



Heimatpflegerin Isolde Kalter hält eine Vielzahl von abwechslungsreichen Führungen bereit. Dabei zeigt sie die wichtigsten und interessantesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ob klassische Stadtführung, thematische Führung oder Friedhofsführung - du kannst selbst wählen, welche Facetten du von Neustadt kennenlernen möchtest.

Kosten: 5 Euro

5 Euro Voranmeldung unter Tel. 09568-81132 oder per E-Mail an tourist@neustadt.de

unter Tel. 09568-81132 oder per E-Mail an tourist@neustadt.de weitere Termine: 21.09., 14.30 Uhr (Führung Bahnhofsviertel) | 19.10., 14.30 Uhr (Friedhofsführung)

Sonntag, 2. Juli, 13.30 Uhr/ Treffpunkt: Rathaus, Eingang Mediathek

Neifeier auf dem Marktplatz am 7. Juli

Am Freitag, den 7. Juli bildet die traditionelle „Neifeier“ den Auftakt für ein abwechslungsreiches Wochenende mit dem besonderem Flair. Ab 19 Uhr sorgt die Partyband "Jojo" für beste Feierlaune. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten und Getränke der Kulmbacher Brauerei. Bei der Neifeier dabei zu sein, hat schon fast Kultstatus und ist ein echtes Muss!

Freitag, 7. Juli, ab 19 Uhr/ Ort: Marktplatz

Großes Kinderfest am 8. Juli

Am Samstag, den 8. Juli, findet das Neustadter Kinderfest statt. Neben dem großen Umzug durch die geschmückte Innenstadt gibt es einen Volksfestbetrieb auf dem Schützenplatz. Das erwartet dich außerdem an diesem Tag:

06.00 Uhr: Traditioneller musikalischer Weckruf

13.00 Uhr: Großer Festumzug mit über 1200 Neustadter Schülern, zehn Musikkapellen und Festwagen

sportliche Vorführungen und Tänze aller Neustadter Schulen auf dem Schützenplatz

aller Neustadter Schulen auf dem Schützenplatz Platzkonzerte mit der Stadtkapelle Neustadt und dem Musikverein Thurnau

mit der Stadtkapelle Neustadt und dem Musikverein Thurnau 18.00 bis 21.00 Uhr: Party mit der Deutschrock-Band „Zepter“

Samstag, 8. Juli, von 6 bis 21 Uhr/ Ort: Innenstadt, Marktplatz, Schützenplatz

Marktfest am 9. Juli

Den Abschluss des Festwochenendes bildet der Markttag am Sonntag, den 9. Juli. Musikliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Zur Frühschoppenzeit startet das Programm auf dem Marktplatz

ab 11.00 Uhr die Stadtkapelle Neustadt spielen. Im Anschluss sorgt das Jugendorchester Neustadt ab 13:00 Uhr für Wohlfühlatmosphäre auf dem Marktplatz. Gleichzeitig startet der Volksfestbetrieb auf dem Schützenplatz (bis 21 Uhr). Hier das weitere Programm:

10:00: Gottesdienst

11.00 Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle Neustadt

13.00 Uhr: Platzkonzert des Jugendorchesters Neustadt

14.00 bis 18.00 Uhr: Kinderprogramm

15.00 bis 23.00 Uhr: Musik mit der Partyband „Die Haumdaucher“

Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 23 Uhr/ Ort: Marktplatz, Schützenplatz

Kontakt

Stadt Neustadt bei Coburg

Georg-Langbein-Straße 1

96465 Neustadt bei Coburg

Telefon: 09568-81139

E-Mail: tourist@neustadt-bei-coburg.de