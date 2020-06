Ab nach Terrassaloniki! In Coronazeiten fällt für viele die Sommer-Urlaubsreise ins Wasser – und Urlaub zu Hause ist nun der neue Trend! Unser Geheimtipp: Mit einer Terrassenüberdachung der Firma Denzlein wird jedes Zuhause zu einem traumhaften Urlaubsort.

Terrassendächer individuell gestaltbar für jede Jahreszeit und fast jedes Aussehen

Ganz nach Kundenvorgaben gestalten die Experten der Firma Denzlein individuelle Terrassendachlösungen. Erweitert um Glas-Faltwände oder Heizelemente kann der Kunde jederzeit auf die verschiedenen Jahreszeiten reagieren und bedenkenlos das Draußensein im Garten genießen. Form und Farbe sind fast grenzenlos wählbar, Materialien wie Aluminium oder Holz garantieren Langlebigkeit. Das Design: Ausgezeichnet!

Die Vorteile der Terrassendächer

Die Überdachung der Terrasse bietet viele Vorteile. Sie schützt die Terrasse selbst, sowie Gartenmöbel und Fassade ganzjährig vor schädlichen Witterungseinflüssen, sie spendet im Sommer Schatten, bietet Wind- und Sichtschutz und steigert nicht zuletzt den Wert des Eigenheimes. Je nach verfügbarem Budget und Geschmack können Hauseigentümer unterschiedliche Konzepte realisieren. Die Bandbreite reicht dabei von kostengünstigen und einfachen Überdachungen bis hin zu aufwändigeren Glas-Alu-Konstruktionen.

Worauf man in der Planung achten muss

Um langfristig Freude an der Terrassenüberdachung zu haben, sind bei der Planung einige Aspekte zu berücksichtigen. Neben der Entscheidung über Größe und Standort muss geprüft werden, ob in der Gemeinde ein Bauantrag gestellt werden muss, welche Bebauungsrichtlinien am Bauort eingehalten werden müssen und, welche Umgebungsbedingungen am Bauort herrschen (Abstand und Höhenunterschied zum Nachbargrundstück etc.). Außerdem ist es unabdingbar die Schneelasten auf dem Dach zu berechnen und bei der Konstruktion zu berücksichtigen. Bei einem Terrassendach ist im Vorfeld einzuplanen, ob dieses zu einem späteren Zeitpunkt durch Glas-Faltwände zu einem Glashaus erweitert werden soll. Leicht lassen sich moderne Terrassenüberdachungen mit einer stimmungsvollen Beleuchtung, einer Infrarotheizung für kühle Abendstunden und einer Sonnenschutzmarkise ausrüsten.

Denzlein GmbH – die Profis nicht nur für Terrassendächer

Günther Denzlein, Geschäftsführer der Denzlein GmbH, ist Spezialist in Sachen Terrassenüberdachungen, Glashäuser und Wintergärten. Gemeinsam mit seinem geschulten Team entwickelt der Experte individuelle Überdachungs- und Glasanbaulösungen für Neu- und Bestandsbauten. Bei Denzlein ist "Service aus einer Hand" sehr wichtig: Alle notwendigen Berechnungen sowie eine visuelle Darstellung des Terrassendaches oder Glasanbaus stellt das Team seinen Kunden zusammen mit den Konstruktionsplänen zur Verfügung. Zubehör für das Terrassendach oder Glashaus wie z. B. Beschattungssysteme, Heizstrahler etc. und noch vieles mehr können mitgeliefert werden. Die Firma Denzlein ist langjähriger Kompetenzpartner der Firma Solarlux und Warema.

