Überraschungs-Event zum Staunen

Aufregend, geheimnisvoll und gespickt mit vielen großen und kleinen Überraschungen präsentiert sich der Sauna-Event „Surprise, Surprise“ mit langer Saunanacht am 6. Juli in der Obermain Therme. Sicher ist schon jetzt, dass der diesjährige Sommer-Sauna-Event eines der großen jährlichen Highlights in Nordbayerns beliebtester Therme werden wird. Das Planungs-Team zieht alle Register, um für die Besucher einen wahrhaft heißen Sommernachtstraum mit Live-Musik und zahlreichen besonderen Sinneserlebnissen auf die Beine zu stellen. Man darf also gespannt sein und versuchen, die Andeutungen zu enträtseln, die jetzt bekannt werden.

Geheimer Musik-Act & royaler Überraschungsgast

Eine freudige Überraschung für alle Musikfans wird sicherlich die Band, die an diesem besonderen Abend mitreißende Musik mit „Supergute-Laune-Garantie“ spielen wird. Wer das wohl sein wird? Wahrhaft royale Unterhaltung auf dem roten Teppich verspricht auch eine „ganz besondere Königin“, die sich unters Volk mischt und das Publikum mit ihrem Liebreiz bezaubert. Staunen darf man über einen außergewöhnlichen Augenschmaus, der ins Ohr, ins Herz und in die Beine geht.

Kreative & ungewöhnliche Aufguss-Zeremonien

Vor allem aber verspricht die Obermain Therme für diesen Abend eine Reihe von ungewöhnlichen, kreativen Aufguss-Zeremonien, die die meisten Gäste noch niemals erlebt haben – Geheimnisse, die es zu lüften gilt! Damit noch längst nicht genug, denn auch in kulinarischer Hinsicht gibt es jede Menge Überraschungen. Unter dem Motto „Aromenwunder“ geht Popcorn fremd, trifft Rind auf Schokolade und Zander auf Vanille, und bei einem „Durstlöscheinsatz“ wird der Begriff „Durst löschen“ einmal ganz wörtlich genommen.

Den Besuchern steht mit dem Sauna-Event „Surprise, Surprise“ also am 6. Juli ein aufregender Abend bevor, der jede Menge Spannung bietet. Beginn ist um 17 Uhr und Ende erst morgens um 2 Uhr, ab 23 Uhr wird im gesamten Thermenbereich textilfrei gebadet. Details werden nicht verraten, allgemeine Rückfragen aber jederzeit an die Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, E-Mail: service@obermaintherme.de.

Regenerieren, vitalisieren, entspannen, pflegen, heilen: Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole ist ein Naturphänomen, das Körper, Geist und Seele gut tut. Sind Sie bereit, einzutauchen?

Wellness & Gesundheit steigern

Wärme, Wasser und Salz – unter diesem Motto vereint die Obermain Therme in Bad Staffelstein ThermenMeer, Premium-SaunaLand, Wellness und Therapie unter einem Dach. Wohlig warmes Meerwasser in unzähligen Innen- und Außenbecken und ein Naturbadesee warten darauf, Ihnen gut zu tun. Nutzen Sie die enorme Wirkkraft von Salz und Sole, um Ihr Wohlbefinden spürbar zu steigern und gesundheitliche Beschwerden zu lindern.

Abtauchen im ThemenMeer

Im ThermenMeer erwartet Sie zudem ein kostenloses tägliches AktivProgramm und unzählige Möglichkeiten zur Entspannung und Vitalisierung, vom Dampfbad bis zum Whirlpool, vom Ruheraum mit Gradierwerk bis zum abstrakten „Salzkristall”.

Hochwertige Aufgüsse im Premium-SaunaLand

Das mehrfach ausgezeichnete Premium-SaunaLand der Obermain Therme ist nicht zuletzt bekannt für seine besonders hochwertigen Aufgüsse und sucht in puncto Größe, Vielfalt und Schönheit seinesgleichen. Freuen Sie sich unter anderem auf 11 Themensaunen, luxuriöse Ruhe- und Loungebereiche und einen riesigen Naturbadesee.

Beauty & Entspannung im Wellness-Bereich

Im Wellness-Bereich der Obermain Therme genießen Sie wohltuende Wellness- und Kosmetikbehandlungen, liebevoll kombinierte Arrangements und die Produkte der hauseigenen Pflegeserie „12/52°“ mit den kostbaren Inhaltsstoffen der Bad Staffelsteiner Ursole.

Gesundheit fördern im Therapiezentrum

Die traditionellen heilungsfördernden Behandlungen im Therapiezentrum der Obermain Therme fördern Gesundheit und Wohlbefinden besonders effektiv. Die große Bandbreite der klassischen Anwendungen reicht von der Krankengymnastik, Manuelle Therapie, Lymphdrainage, Bewegungs- bis zur Wärme-Therapie, bei der ausschließlich Naturfango aus mikrofein gemahlenem Vulkangestein zum Einsatz kommt.

