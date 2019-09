Christian Brieske, unser Bistro-Chef teilt seinen Arbeitsplatz an diesem Wochenende mit seinem portugiesischen Kollegen Vítor Adão – Chef & Inhaber des Restaurant Plano in Lissabon. Erleben Sie dessen Kochkunst, die für einen spannenden Mix aus Tradition & Moderne der portugiesischen Küche steht. Klingt das gut? Dann schauen Sie bei uns rein, genießen in entspannter Marktatmosphäre ein leckeres Mittagessen und tauchen Sie mit spannenden Verkostungen in die kulinarische Welt Portugals ein!

Alle Informationen zur Veranstaltung „Taste Portugal“ und aktuelle Angebote

Portugals Küche steht für frischen Fisch, Meeresfrüchtevielfalt und sonnengereiftes Gemüse

Die portugiesische Küche ist geprägt durch iberische Traditionen sowie die kolonisierten Gebiete und dadurch überaus vielfältig. Erleben Sie aromatische und frische Zutaten, die zu unkomplizierten, köstlichen Speisen verarbeitet werden. Dabei basieren die traditionellen Gerichte vor allem auf einer großen Fisch- und Meeresfrüchtevielfalt sowie Fleisch und Bohnen. Dank der sonnigen, vielfältigen Landschaft bietet die portugiesische Küche dazu nicht nur Trauben, Oliven, Kartoffeln, Reis, Gemüse und Tomaten, sondern auch Feigen, Zitronen und Orangen.

„Taste Portugal“ im FrischeParadies Fürth – nur am 27. Und 28. September

Kommen Sie ins FrischeParadies Fürth und lernen Sie bei uns die kulinarischen Geheimnisse Portugals kennen und lieben. Das Team um Christian Brieske und Vítor Adão freut sich auf Ihren Besuch.

Adresse und Öffnungszeiten des FrischeParadies Fürth:

Hans-Vogel-Straße 113

90765 Fürth

Öffnungszeiten Feinkostmarkt

Mo-Fr. 08.00 bis 20.00 Uhr

Sa. 08.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Genießerbistro

Mo-Sa. 10.00 bis 16.00 Uhr