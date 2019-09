Seit 2015 finden in der Juraklinik in Scheßlitz Neu- und Umbaumaßnahmen statt, in welche rund 16 Million Euro investiert wurden. Entstanden sind 3 hochtechnisierte OP-Säle als ein gesamtheitlicher OP-Trakt mit zentraler Patienteneinschleusung und ein Aufwachraum (12 Betten) mit optimaler Überwachungsmöglichkeit der Patient*innen. Erneuert und erweitert wurde ebenfalls die Funktionsabteilung der Endoskopie mit zwei, technisch sich auf dem neuesten Stand befindlichen Endoskopieräumen und einer Hightech-Geräteaufbereitungseinheit und die komplett neu errichtete Intensivstation. Ebenfalls im Erdgeschoß wurden die Zentralaufnahme, der Schockraum, Eingriffsräume, Isolationsraum und Gipsraum mit größeren Umbaumaßnahmen modernisiert.

Bestmögliche operative und diagnostische Versorgung

Damit befinden sich alle Abteilungen, von der Aufnahme, Notaufnahme mit entsprechenden Behandlungsräumlichkeiten, Funktionsabteilungen wie Röntgen, Labor, Endoskopie, OP-Bereich, Aufwachraum und Intensivstation auf einer Ebene. Diese Einheit gestattet die bestmögliche operative und diagnostische Versorgung der PatientInnen.

Die Juraklinik öffnet ihre Tore für neugierige Besucher

Am 3. Oktober präsentiert die Juraklinik am „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 17 Uhr das Ergebnis dieser intensiven Baumaßnahmen, zusätzlich werden die Besucherinnen und Besucher über das Leistungsspektrum der Juraklinik informiert. Mit vielen Aktionen in den genannten Fachabteilungen und mit Vorträgen um 11:00 Uhr „Wann MRT, wann CT? Was ist „die Röhre“ Referent Prof. Dr. W. Kenn, um 14:00 Uhr „Gesunde Ernährung“ Referentin: Diätassistentin P. Knoll und um 16:00 Uhr „Cannabis – ein Wundermittel gegen chronische Schmerzen?“ Referent: Chefarzt Dr. T. Eberlein. Infostände informieren über die Krankenhausküche, über die Sozialberatung der Klinik, über die Seniotel Seniorenzentren der GKG, etc..

Spezielles Kinderprogramm

Unsere Kleinsten erwartet ein spezielles Kinderprogramm von der Bastelwerkstatt, Airbrush Tattoos, Kinderschminken, Buttonwerkstatt, Druckwerkstatt bis zu XXL-Vier gewinnt. Besonderes Highlight ist die Aktion „Türen auf für die Maus“ für Kinder im Alter von 6-10 Jahren. Ausgestattet mit ihren „kranken“ Kuscheltieren erleben Sie einen Aufenthalt im Krankenhaus von der Erstuntersuchung ihres Kuscheltieres im Rettungswagen, Ultraschalluntersuchung u. s. w. bis zur Entlassung aus der Klinik (mit Anmeldung Tel.: 09542 779 108).

Ein tolles Gewinnspiel wartet auf alle Erwachsenen

Die Erwachsenen können durch die Teilnahme am Gewinnspiel am Tag der offenen Tür wertvolle Preise gewinnen. 1. Preis ist ein 500 Euro Wertgutschein für ein (Elektro-) Fahrrad von Fahrrad Wunner aus Zapfendorf.

Für die Verköstigung sorgen Foodtrucks wie amidori, crunchy Crust und das JuraCafe.

Alle, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollen, sind am 3. Oktober von 10 – 17 Uhr herzlich in die Juraklinik nach Scheßlitz eingeladen. Weitere Informationen erhalten alle Interessierte auf der Homepage.

Kontakt

Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH

Oberend 29

96110 Scheßlitz