Die SYSTEAM-Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Ebensfeld ist eine der großen Vertriebsgesellschaften von IT-Markenartikeln in Deutschland und bereits seit über 30 Jahren tätig. Sie beliefern Fachhändler und Systemhäuser schwerpunktmäßig mit Druckern und deren Zubehör, wobei weitere Artikel aus dem IT-Bereich, wie zum Beispiel Notebooks, Mainboards, Scanner oder Monitore, das umfangreiche Produktportfolio abrunden. Zu den Herstellern, deren Produkte vertrieben werden, gehören unter anderem HP, Lexmark, Canon, Brother oder Acer.

Neben Deutschland ist SYSTEAM auch noch in der Schweiz, in Österreich und – durch die Übernahme der despec Nordic – in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island vertreten. Mit mehr als 330 Mitarbeitern wird ein Konzernumsatz von rund 450 Millionen Euro erwirtschaftet – Tendenz steigend! Kein Wunder - denn durch 30.000 verfügbare Artikel und einen großen Warenbestand ist SYSTEAM für viele DER Händler, wenn es um EDV geht.

Meinung der Kunden? Platz 1 für SYSTEAM

Kundenzufriedenheit steht bei SYSTEAM an oberster Stelle. Deshalb setzen sie auf eine partnerschaftliche und enge Beziehung zu ihren Kunden. Integrität, Professionalität und Service gehören zu SYSTEAMs Leitsätzen und sind unter anderem die Gründe für ihren erfolgreichen Werdegang. Auch Händlerumfragen, bei denen SYSTEAM regelmäßig auf Platz 1 landet, zeigen die hohe Zufriedenheit der Kunden.

Lust auf ein zukunftsorientiertes Unternehmen?

Um auch in Zukunft so erfolgreich zu sein, werden für unterschiedliche Bereiche neue Mitarbeiter gesucht. Mitarbeiter von SYSTEAM haben die Möglichkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten und können somit einen Beitrag zum Erfolg von SYSTEAM leisten. Neben unbefristeten Arbeitsverträgen und leistungsgerechter Bezahlung bietet SYSTEAM fachliche Kompetenz im Team und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. Darüber hinaus finden als Ausgleich zum beruflichen Alltag auch Mitarbeiterevents oder Betriebsausflüge statt, die unter anderem zu einer guten Stimmung und Spaß am Arbeitsplatz beitragen.

Kontakt

SYSTEAM AG

Industriestraße 8

96250 Ebensfeld

Telefon 09573/ 92 21 0

E-Mail info@systeam.de