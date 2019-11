Ob Brille, Sonnenbrille, Sportbrille, Kontaktlinse oder sonstige optische Bedürfnisse: Optik Lindlein in Kronach verspricht meisterliches Können und fränkische Freundlichkeit, moderne Technologie und die neueste Brillenmode. Der Optiker leistet ausschließlich Maßarbeit und berät seine Kunden zu individuellen Wünschen - egal, ob seriös oder schrill, nützlich oder hip! Das Fachgeschäft für den perfekten Durchblick bietet auch nach dem Kauf eine dauerhafte Betreuung sowie umfangreiche Service- und Garantieleistungen. Für alle, die auf der Suche nach einer neuen stylischen Brille bzw. Sonnenbrille sind, hat Optik Lindlein ein unschlagbares Angebot parat.

+++ Das Angebot im Detail +++

Vom 23. November bis zum 7. Dezember gibt es Markenbrillen zu unschlagbaren Preisen: Eine Markenbrille von Chloé, MCM, Longchamp, Calvin Klein, Nike, Marc Jacobs oder beispielsweise von Ray Ban gibt es zum Komplettpreis pro Brille für 149,- Euro* inkl. Kunststoffgläser 1.5, superentspiegelt und Hartschicht.**

*Preis gilt beim Kauf von 2 Brillen(Gesamtpreis: € 298,-) in gleicher Sehstärke inkl. Sehstärke bis sph +/-6 cyl 2 dpt, ansonsten beim Kauf einer Einzelbrille € 199,-

**solange der Vorrat reicht

Feminine Brillen, die die Chloé Markencodes wiedergeben

Die Marke Chloé steht für Weiblichkeit, Modernität, Anmut und Leichtigkeit als Hauptmerkmale, die die Marke prägen und auch die Brillenkollektion definieren. Leichte Gestelle, legendäre Verzierungen und harmonische Kontraste von Texturen und Farbtönen unterstreichen die vergrößerten Formen. Die Kollektion spiegelt eine Mischung aus kultigen Elementen wie goldenen Metallen, runden, retro und übergroßen Formen wider, die durch warme und sandige Farbtöne und Verlaufsgläser entsprechend der Chloé-Farbpalette zum Ausdruck kommen.

Dynamisches Design und künstlerisches Erbe

Die Inspiration von MCM ist der urbane Nomade und die Zukunft des Marktes für Luxusprodukte. Die Marke ist modern, progressiv, kosmopolitisch, rebellisch, eigenartig und ehrgeizig. Während sie die Vergangenheit und die deutschen Wurzeln einbezieht, hat MCM den Blick immer auf die Zukunft gerichtet

Auch für den Sport die richtigen Brillenmodelle

Nike Vision Eyewear bietet Athleten die gleiche Inspiration und Innovation mit Produkten, die ihnen helfen, Sport Better ™ zu sehen. Produkte werden für jede Sportart innerhalb von Nike entwickelt, die von Sport inspiriert sind und für jeden Sportler geeignet sind, von Lifestyle-Sonnenbrillen bis hin zu augenmedizinischen Gestellen.

Modern und provokant

Das amerikanische Modeunternehmen CALVIN KLEIN ist mit mehr als 20.000 Verkaufsstellen in 110 Ländern vertreten. CALVIN KLEIN ist zudem eine breit zugängliche Handelslinie mit modischen Gestellen in klassischen Ausführungen und charakteristischen Farbtönen. Bei allen Brillen- und Sonnenbrillen-Kollektionen von CALVIN KLEIN sind Design und Preis so aufeinander abgestimmt, dass wir eine breite Bevölkerungsgruppe ansprechen können. Die Brillenkollektion ist inspiriert von den amerikanischen Wurzeln der Marke, greift jedoch auch moderne Elemente auf, um die urbanen Rebellen der heutigen Zeit anzusprechen.

Wenn französischer Stil zum Lebensgefühl wird

Reisegepäck, Handtaschen und Accessoires mit dem Label Longchamp genießen weltweit den Ruf höchster Qualität und Handwerkskunst.

Die 1993 auf den Markt gekommene Tasche Le Pliage brachte dem Unternehmen internationalen Erfolg und ist seitdem ein unverzichtbares Kultobjekt. Sie ist inspiriert von der japanischen Origamikunst und stellt ein Symbol für Understatement und erschwinglichen Luxus dar.

Auch die Brillenkollektion präsentiert sich ganz in französischer Tradition, greift dabei aber auch den dynamischen Stil von Le Pliage auf. Die ideale Wahl für Frauen mit einer selbstbewussten und femininen Haltung.

Mehr Informationen zu der Markenvielfalt, den Leistungen und Aktionen bei Optik Lindlein gibt es auf der offiziellen Webseite.

