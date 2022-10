Shoppen was das Zeug hält: In Erlangen heißt es demnächst "Wer wird der erste Erlanger Styling Star?". In Anlehnung an eine bekannte TV-Sendung bietet das City-Management Erlangen zusammen mit dem Franken Fernsehen im November eine einmalige Gelegenheit für alle Shopping-Begeisterten. Mit etwas Glück kannst du dabei sein und dir nicht nur ein neues Outfit, sondern auch eine tolle Prämie sichern.

Erlanger Styling Star: Das erwartet dich Unter allen Bewerbungen dürfen insgesamt drei ausgewählte Personen auf große Shopping-Tour gehen. Im Gesamtwert von 500 Euro darf jede*r Kandidat*in in Begleitung ein Outfit zum Motto "Stylisch durch den Winter" einkaufen. Die Modeexpertin Martina Berg trifft dann am Ende die Entscheidung. Wer das beste Outfit zum angegebenen Motto geshoppt hat, darf sich über den Titel "1. Erlanger Styling Star" und eine Gewinnprämie von 1.000 Euro freuen. Während des gesamten Shopping-Trips begleitet dich das Fernseh-Team von Franken Fernsehen. Ausgestrahlt wird der Erlanger Styling Star anschließend im TV sowie auf dem Facebook- und Instagramkanal von @mein.erlangen. Alle Infos zum Styling Star Hier kannst du bereits einen Einblick in die Erlanger Style Challenge bekommen: Dein Weg zum Erlanger Styling Star Der Bewerbungsaufruf richtet sich an alle modebewussten Personen aus der Stadt Erlangen und dem Erlanger Umkreis. Damit die Bewerbung klappt und deine Chance auf den Titel "1. Erlanger Styling Star" steigt, findest du hier alle wichtigen Infos. Bewerben kannst du dich bis zum 31. Oktober 2022. Folgende Voraussetzungen solltest du erfüllen: Du bist mindestens 18 Jahre alt

Du bist modeaffin und interessierst dich für aktuelle Modetrends

Deine Leidenschaft: Shopping

Du kommst aus der Stadt Erlangen oder aus dem näheren Umkreis von Erlangen

Du hast Lust, Gleichgesinnte in Sachen Mode kennen zu lernen

Es macht dir Spaß, vor der Kamera zu sein und deinen Style zu präsentieren Hier geht's zur Bewerbung Mitmachen lohnt sich in jedem Fall

Unter allen Bewerbungen werden zusätzlich 25 City-Gutscheine verlost. Somit kannst du dir also in jedem Fall den Shopping-Geldbeutel auffüllen und einen 20 Euro City-Gutschein gewinnen – also gleich anmelden!

Werner-von-Siemens-Straße 32b

91052 Erlangen

Telefon: 09131 8951-0

E-Mail: city-management@etm-er.de