Wer kennt das nicht: Es läuft Ihre Lieblingsserie oder ein neuer Spielfilm im TV und Sie sind nicht zuhause. Oder aber Sie haben einfach keine Zeit, weil Sie Essen zubereiten oder die Kinder ins Bett bringen. Save.TV greift dieses Alltagsproblem auf. Mit der Streaming-Plattform haben Sie die Möglichkeit, Ihre Lieblings-TV-Sendung aus dem deutschen Free-TV in Ihrem persönlichen Archiv aufzunehmen und dann anzusehen, wann, wo und wie Sie möchten.

TV-Streaming ohne Werbung und in HD-Qualität

So können Sie sich Sonntagabend zum gemütlichen Grillen verabreden und den neuen Tatort einfach nach der Ausstrahlung ansehen. Filme, Serien oder Dokus werden automatisch aufgezeichnet und sind bis zu 100 Tage in Ihrem Archiv verfügbar. Somit ist auch keine Eile geboten – genießen Sie Ihr persönliches TV-Highlight einfach, wenn es draußen kalt und verregnet ist. Außerdem sehen Sie alle TV-Sendungen ohne lästige Werbeunterbrechungen und in HD-Qualität. Die Werbeblöcke werden automatisch aus Ihren persönlichen Aufnahmen entfernt.

Abruf ohne Gerätebeschränkung wahlweise über Android- oder iOS-App, Smart-TV oder Amazon Fire

Es liegt an Ihnen, wann und wo Sie Ihr persönliches TV-Highlight genießen möchten. Die komfortablen Apps für Android, iOS, Chromecast, Samsung Smart-TV, Amazon Fire TV, Android Smart TV, Apple TV, Kindle Fire, Kodi oder Xbox One sorgen für maximale Flexibilität beim Fernsehen. Anders als bei anderen Anbietern gibt es bei Save.TV keine Gerätebeschränkung. Sie brauchen nur einen Account und können Save.TV auf beliebig vielen Endgeräten Ihrer Wahl nutzen.

Vorteile von Save.TV im Überblick

Hier finden Sie weitere Vorteile im Überblick:

Auswahl aus über 45 TV-Sendern : ARD, ZDF, VOX oder Disney Channel.

: ARD, ZDF, VOX oder Disney Channel. Automatische Aufnahmefunktion : Sendungen oder andere Stichwörter können als Channel festgelegt werden. In der Folge nimmt Save.TV automatisch alle Ausstrahlungen zu diesen Begrifflichkeiten auf.

: Sendungen oder andere Stichwörter können als Channel festgelegt werden. In der Folge nimmt Save.TV automatisch alle Ausstrahlungen zu diesen Begrifflichkeiten auf. Unbegrenzte Aufnahmekapazität : Sie können so viele TV-Sendungen aufnehmen, wie Sie möchten. Es gibt keinerlei Begrenzung.

: Sie können so viele TV-Sendungen aufnehmen, wie Sie möchten. Es gibt keinerlei Begrenzung. Downloadfunktion: Alle Ihre Aufnahmen können Sie auch auf Ihr Endgerät herunterladen. Über die TV-Sendungen können Sie dann „für immer“ verfügen und diese offline – z. B. in Bus oder Bahn - ansehen.

Alle Ihre Aufnahmen können Sie auch auf Ihr Endgerät herunterladen. Über die TV-Sendungen können Sie dann „für immer“ verfügen und diese offline – z. B. in Bus oder Bahn - ansehen. Parallelaufnahmefunktion: Parallel laufende Sendungen können gleichzeitig aufgenommen werden. So bestimmen Sie fortan Ihre Prime-Time selbst und müssen sich nicht mehr zwischen dem packenden Actionstreifen oder der faszinierenden Dokumentation entscheiden.

Parallel laufende Sendungen können gleichzeitig aufgenommen werden. So bestimmen Sie fortan Ihre Prime-Time selbst und müssen sich nicht mehr zwischen dem packenden Actionstreifen oder der faszinierenden Dokumentation entscheiden. Sendungsempfehlungen: Mit Sendungsempfehlungen sparen Sie sich die lange Suche im integrierten TV-Programm und bekommen automatisch die Sendungen angezeigt, die Sie interessieren.

Save.TV drei Monate kostenlos testen – mit dem Deal von inFranken.de

Nutzen Sie den Save.TV jetzt gratis. Einfach anmelden und drei Monate kostenlos die maximale Flexibilität genießen.

So verpassen Sie kein TV-Highlight mehr:

Email-Adresse hinterlegen Zahlungsart wählen

Hinweis: Die Daten dienen der Jugendschutzkontrolle während Ihres Tests. Es erfolgt garantiert keine Abbuchung. Und los geht's: Sendung oder Film auswählen, aufnehmen und ansehen!

Wenn Sie Save.TV nicht überzeugen sollte, können Sie Ihren Zugang während der Testphase jederzeit im Mitgliederbereich kündigen.

Wenn Sie nach den drei Monaten Test-Phase Save.TV weiternutzen möchten, bekommen Sie automatisch 40% Rabatt auf das XL-Paket mit einer Laufzeit von 12 Monaten.

