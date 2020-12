Das Jahr 2020 hat gezeigt: Mit Zusammenhalt lassen sich die größten Herausforderungen meistern. Die Sparkasse Bamberg sagt daher Danke:

Danke allen Alltagsheldinnen und -helden für ihren großartigen Einsatz und ihr herausragendes Engagement. Danke ihren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Danke ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren leidenschaftlichen Einsatz in diesem schwierigen Jahr.

Gemeinschaft kommt nicht von allein.

Gemeinschaft kommt von Schaffen.

Darum unterstützt die Sparkasse Bamberg die, die für Zusammenhalt in unserer Region sorgen: gemeinwohlorientierte Projekte, gemeinnützige Vereine, Künstler und Kulturschaffende und all die, die sich für andere starkmachen. All diese hat die Sparkasse mit rund 600 000 Euro im Jahr 2020 unterstützt. „Denn gerade in diesen Zeiten sind Gemeinschaft und ein vertrauensvolles Miteinander besonders wichtig. Nur so sind wir auch 2021 gemeinsam allem gewachsen“, betont Vorstandsvorsitzender Stephan Kirchner.

Gemeinsam da durch.

So lautet das Motto für diese herausfordernde Zeit. Was jetzt für die Kundinnen und Kunden wichtig ist, aktualisiert die Sparkasse laufend in ihrer Internetfiliale. Welche Termine für Bankgeschäfte zum Jahresende zu beachten sind, findet man ebenfalls auf der Website.

Wünsche für 2021

„Wir wünschen allen schöne Weihnachtsfeiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allem: Bleiben Sie gesund!“, unterstreicht Stephan Kirchner.

Kontakt

Sparkasse Bamberg

Schönleinsplatz 1

96047 Bamberg

Telefon: 0951/1898-0