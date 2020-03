Wie bekommt man die Auszeichnung „Beste Bank in Bayern“? Beim bundesweiten Qualitäts-Bankentest des Deutschen Instituts schlüpfen Unternehmer und Tester in die Rolle von Testkäufern und lassen sich von über 1600 Banken deutschlandweit beraten. Die Beratungen werten sie aus – und das Ergebnis lautet: Die Sparkasse Bamberg hat für 2019 wieder die Auszeichnung „Beste Bank in Bayern“ erhalten.

Beste Beratung für Firmenkunden

Bayernweit hat die Sparkasse Bamberg bei der Beratung von Firmenkunden den 1. Platz belegt, deutschlandweit sogar den 2. Platz. In der Region hat die Bamberger Sparkasse den DIE WELT Qualitätspreis in folgenden Bereichen erhalten: „Beratung Privatkunden“, „Beratung Baufinanzierung“, „Beratung Firmenkunden“ und „Beratung Private Banking“.

Lesen Sie hier die neue Beilage der Sparkasse Bamberg!

Grund für die Auszeichnungen

Vorstandsvorsitzender Stephan Kirchner der Sparkasse Bamberg freut sich über die Auszeichnungen: „Wir investieren laufend in die Beratungsqualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um unsere Kunden das ganze Jahr hindurch auf höchstem Niveau zuverlässig, kompetent und individuell zu beraten.“ Sein Erfolgsrezept: Es ist die ganzheitliche und persönliche Beratung mit dem Sparkassen-Finanzkonzept, für Privatkunden genauso wie für Firmenkunden. „Der Kunde steht mit seinen Bedürfnissen für uns im Mittelpunkt.“

Baufinanzierung: Beratung geht individuell auf Kunden ein

Nicht nur Firmenkunden profitieren von der Beratung der Sparkasse Bamberg. Auch Privatkunden, die sich ein Haus finanzieren wollen und den Traum von einem Eigenheim haben, sind bei der Bamberger Sparkasse bestens aufgehoben. Janine Linz, Individualkundenberaterin der Sparkasse Bamberg, erklärt dazu: „Für uns in der Baufinanzierung steht immer die beste Lösung für den Kunden im Mittelpunkt.“



Informieren Sie sich hier und jetzt über die Baufinanzierung der Sparkasse Bamberg!

Kunden spüren das und kennen die Vorteile, wenn sie sich bei der Sparkasse Bamberg beraten lassen: Vor allem geht es darum, dass die Finanzierung individuell auf jeden Kunden zugeschnitten ist. „Man muss am Ende des Monats je nach Einkommen doch auch von etwas leben können“, so Janine Linz.

Neu – der S-ImmoPreisfinder: Schnell und einfach den Wert seiner Immobilie kennen

Rund ums Thema Immobilien entwickelt sich die Sparkasse Bamberg immer weiter. Ganz neu ist der S-ImmoPreisfinder.

Testen Sie jetzt den S-ImmoPreisfinder!

Mit dem ImmoPreisfinder bekommt man als Endkunde schnell und unkompliziert die individuelle Wohnmarktanalyse direkt und bequem per Mail. Der S-ImmoPreisfinder braucht dafür nur einige wenige Eckdaten und innerhalb von wenigen Minuten wird kostenlos und unverbindlich ein Richtwert für die Immobilie ermittelt.

Kontakt

Sparkasse Bamberg

Schönleinsplatz 1

96047 Bamberg

Telefon: 0951/1898-0