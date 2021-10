An der Börse steigen die Preise für Strom gerade in ungeahnte Höhen. Die ersten Energieversorger haben die Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergegeben und somit die Abschlagsrechnungen erhöht. Aufgrund der massiv steigenden Preise für Erdgas und die höheren Kosten für EU-Emissionsrechte wird Strom noch teurer. Dass die Preise für konventionelle Rohstoffe steigen, ist schon lange bekannt. Das hat man als Privatperson zuletzt auch schon an der Tankstelle zu spüren bekommen.

Wie schützt man sich vor enormem Stromkosten?

Ganz einfach: mit einer leistungsfähigen Photovoltaikanlage, dem effizienten SENEC Stromspeicher und der innovativen BSH Cloud. Die BSH GmbH & Co. KG ist das Zentrum für erneuerbare Energien aus Bad Königshofen und hat ein Ziel: Grüne Energie für Alle. Die BSH GmbH & Co. KG ist seit über 17 Jahren auf dem grünen Weg. Von Anfang an begleitet sie die Energiewende in Deutschland. Somit sind enorme Kompetenzen in Bereich Photovoltaik entstanden und es werden moderne Speicherlösungen von namhaften Herstellern angeboten. Alle Markenpartner fertigen robuste und langlebige Produkte und auch das Thema Heizung steht für die BSH GmbH & Co. KG im Fokus.

Photovoltaik-Experten aus Franken

Mittlerweile ist das Team der BSH stark gewachsen und somit konnte das Vertriebsgebiet enorm ausgeweitet werden. In Franken zu Hause, deutschlandweit tätig: Im Januar 2021 wurde ein 2. Firmensitz in Erfurt/Kerspleben und ein 3. Firmensitz in München eröffnet und somit sind jetzt auch an den neuen Standorten Photovoltaikexperten als Ansprechpartner direkt vor Ort. Derzeit sind 250 Mitarbeiter für die Kunden im Einsatz. Das Team besteht aus fachlich qualifiziertem Personal, welches regelmäßig geschult und somit auf dem neusten Kenntnisstand ist. Bisher wurden von der BSH GmbH & Co. KG über 8000 Photovoltaikprojekte deutschlandweit realisiert. Von kleineren Dachanlagen bis zu hochkomplexen Anlagen für den Mittelstand. Von den Kunden gibt es regelmäßiges und tolles Feedback, so erhielt die nachhaltige Firma mit Hauptstandort in Bad Königshofen auch 2021 erneut von Proven Expert die beiden Auszeichnungen, Top Dienstleister und Top Empfehlungen. Auch die Creditreform Würzburg bestätigt der BSH GmbH & Co. KG im 9. Jahr in Folge mit dem „CrefoZert“ eine ausgezeichnete Bonität.

Warum die Spezialisierung auf Photovoltaikanlagen mit Speicherlösungen?

Eine Photovoltaikanlage mit einem modernen Stromspeicher und der BSH-Cloud hat viele Vorteile, hinter denen die BSH GmbH & Co.KG zu 100% steht.

100% Photovoltaikpower - Alles aus einer Hand

100% Autark - Im Winter oder nachts ist man mit selbst erzeugtem Strom und durch die BSH-Cloud versorgt

100% Selbstversorger - Unabhängigkeit vom Netzanbieter, somit keine anfallenden Stromkosten

100% Ökostrom - Der Strom, der aus der Cloud zurückkommt, ist Ihr eigen erzeugter Strom durch Ihre PV-Anlage und garantiert Ökostrom

Wie funktioniert das?

Eine Photovoltaikanlage produziert an einem sonnigen Tag deutlich mehr Strom, als an einem Tag verbraucht werden kann. Um diesen produzierten Strom für den Eigenverbrauch nicht zu verlieren, werden SENEC Stromspeicher mit 20 Jahren Herstellergarantie verbaut. Mit dieser effizienten Speicherlösung kann der Strom tagsüber gespeichert und überwiegend abends oder nachts verbraucht werden. Ist der Batteriespeicher voll, wird der überschüssige Strom in die BSH Cloud, ein virtuelles Stromkonto, eingespeist. Dieser eingespeiste Strom kann zum Beispiel im Winter, wenn die Anlage wenig Eigenstrom erzeugt, kostenlos abgerufen und verbraucht werden. Mit der BSH Cloud können Sie nicht nur bis zu 3 weitere Haushalte mit selbst produziertem Strom versorgen, sondern Sie profitieren noch von weiteren Paketen, wie zum Beispiel eMove. Damit können Sie ganz einfach ihr E-Auto europaweit kostenlos laden. Oder Sie betreiben Ihre Wärmepumpe oder die Gasheizung über die revolutionäre Energiecloud.

Und das Beste: Bei der BSH Cloud sind die Preise über 10 Jahre garantiert und man muss keine Angst vor ständigen Preiserhöhungen haben.

Fazit: Jede Solaranlage leistet einen wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit von Atomkraft und fossilen Energieträgern wie Kohle oder Erdöl. Schonen auch Sie unsere Umwelt und profitieren dabei durch Kostenersparnis!

Nähere Informationen zu den Angeboten der Firma BSH GmbH & Co.KG finden Sie hier im Internet unter www.bsh-energie.de oder unter der 097617790000.

