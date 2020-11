Die Temperaturen sinken, der Winter steht vor der Tür: Die Jahreszeit für Wintersport beginnt. Weiße Pisten, strahlend blauer Himmel und ein unvergessliches Bergpanorama: So sieht der Skiurlaub in Südtirol (Italien) aus. Inmitten der schönsten Skigebiete der Dolomiten liegt das Hotel Seelaus auf der Seiser Alm und bietet mit seiner Lage einen unvergesslichen Winterurlaub. Buchen Sie jetzt Ihren verdienten Urlaub zum Skifahren an der Seiser Alm: Wir haben für Sie die schönsten Angebote für das Hotel Seelaus rausgesucht, die sowohl die Urlaubskasse schonen als auch die perfekten Bedingungen für erholsames und sorgenfreies Reisen gewährleisten.

Winterurlaub im Hotel Seelaus: die schönsten Skigebiete der Dolomiten direkt vor der Tür

Die Idylle der Südtiroler Natur lässt Sie während Ihres Skiurlaubes auf der Seiser Alm in ein Ambiente der Ruhe und Gelassenheit eintauchen. Das 4-Sterne-Hotel Seelaus auf der Seiser Alm steht für einen Hauch Luxus und punktet gleichzeitig mit familiärer Gemütlichkeit. Es liegt auf 1.800 Meter ü. d. M. direkt an den schönen Skigebieten der Dolomiten. Die 30 Zimmer und Suiten sind sehr komfortabel und verfügen über einen Balkon. Auch kulinarisch verwöhnt das Hotel, denn der Küchenchef sorgt persönlich für zahlreiche Genussmomente. Besonders bekannt ist er für seine Strudel und Teigtaschen, er bäckt sogar die Frühstücksbrötchen selbst und bringt Südtiroler Spezialitäten auf die Seiser Alm. Am Abend wartet auf die Besucher im Restaurant ein 5-Gänge-Feinschmeckermenü mit Antipasto- und Salatbuffet.

Skifahren bei der Seiser Alm – inmitten der Südtiroler Natur

Die Ferienregion Seiser Alm in Südtirol liegt inmitten des Naturschutzgebietes der traumhaften Südtiroler Dolomiten. Aktivurlauber und Wintersportler schätzen diese Region sehr, egal ob auf der Skipiste, der Loipe, der Rodelbahn oder zu Fuß – umgeben vom wunderschönen Alpenpanorama der Dolomiten. Von Franken aus erreicht man die Urlaubsregion Südtirol in fünf bis sechs Stunden. Die Möglichkeiten für Ihren Winterurlaub sind vielseitig: Egal, ob Sie skifahren, langlaufen, rodeln, eine Schneeschuh- oder Winterwanderung machen wollen oder sich einfach auf Wellness freuen – das Hotel Seelaus bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten und Ausflugstipps für eine unvergessliche Zeit.

Im Sommer wie auch in der kalten Jahreszeit ein Augenschmaus: Das Hotel Seelaus auf der Seiser Alm

Exklusives Winterangebot: Dolomiti Premiere

Buchbar im Zeitraum vom 4.12.2020 – 14.12.2020

Sichern Sie sich das exklusive Urlaubsangebot "Dolomiti Premiere": 354 Euro für vier Übernachtungen zum Preis von drei (pro Person). Hotelgäste haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich 20 % Ersparnis auf die Skikurse und den Skiverleih zu sichern.

So buchen Sie online in nur drei Schritten Ihren Winterurlaub auf der Seiser Alm:

Angebot & Zeitraum aussuchen Button "Anfrage" klicken "Absenden" klicken & sich auf den Urlaub freuen

Für Last-Minute-Skifahrer: Dolomiti Super Sun

Buchbar im Zeitraum vom 20.03.2021 – 10.04.2021

Das Angebot 'Dolomiti Super Sun" ist genau das Richtige für alle Last-Minute-Bucher, die noch bis ins Frühjahr Lust auf Skiurlaub haben. Hier sichern Sie sich sieben Übernachtungen zum Preis von sechs für 804 Euro (pro Person). Im Preis mit inbegriffen sind neben den sieben Übernachtungen auch Halbpension und nachmittags Kuchenbuffet. Hotelgäste sichern sich 20 % Rabatt auf die Skikurse und den Skiverleih.

Wellnesshotel mit Almgarten

Besonders an kalten Wintertagen sorgt der Wellnessbereich des Hotels Seelaus für angenehme Ruhe und Entspannung. In der Stubensauna können Sie sich aufwärmen und im Whirlpool ihren Körper entspannen.

Die Wellness-Angebote im Überblick:

Wellnessbad mit Whirlpool und Bergwasserfall

Südtiroler Stubensauna und Dampfbad

Heusessel und Solarium

Massagebereich

Genießen Sie Ihren Winterurlaub in einer der schönsten Regionen Italiens, die mit ihrer Naturschönheit überzeugt. Die Dolomiten bieten mit ihren traumhaften Skigebieten einen unvergesslichen Aufenthalt. Worauf warten Sie also noch?

Kontakt

Familie Gobbo

Compatschweg 8

I-39040 Seiseralm, Südtirol (BZ)

Tel. +39 0471 727954

Fax. +39 0471 727835

E-Mail. info@hotelseelaus.it