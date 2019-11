Wer wissen will, wie er sich und seinem Nachwuchs optimale Bedingungen für einen erholsamen Schlaf schafft, der fragt am besten die Experten von Betten Friedrich in Bamberg. Das Traditionsunternehmen verfügt über eine breite Auswahl an Betten, Matratzen, Zudecken, Kopfkissen, Lattenroste, Nackenstützkissen und Bettwäsche und fertigt diese sogar ganz individuell nach Kundenwunsch an. Die Auseinandersetzung mit den individuellen Schlafgewohnheiten der Kunden gehört für die Experten zum Tagesgeschäft. Zusammen mit dem Bremervörder Familienunternehmen Lattoflex stellt das Fachgeschäft nun die erste Flügelmatratze für Babys vor und sucht Produkttester, welche die Matratze nach Testende sogar behalten dürfen.

Hochbetrieb auf der „Baustelle Baby“

Muskeln und Knochen wachsen. Zellen entstehen. Ein neues Leben sammelt Kraft – und stellt im Schlaf die Weichen für sein zukünftiges Ich. Niemals wieder werden so viele neue Nervenzellen gebildet und miteinander verbunden wie im frühkindlichen Gehirn. Und das ist entscheidend, weiß der renommierte Schlafforscher Dr. Hans-Günter Weeß (Universität Koblenz). „Je komplexer die Verdrahtung, umso besser die zukünftigen kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten“, so Dr. Weeß. „Ausreichend und viel Schlaf ist für die gesunde kindliche Entwicklung und vor allem die Reifung des Gehirns von elementarer Bedeutung.“

Umso erstaunlicher ist es, wie wenig Möglichkeiten junge Eltern bislang hatten, den wichtigsten und kostbarsten Schlaf des Lebens aktiv zu unterstützen. Mit der neuen Babymatratze LF1 schließt Lattoflex diese Lücke.

Ein Babybett mit Rückgrat: frühkindliche Förderung im Schlaf

„Mit der patentierten Flügelfederung hat Lattoflex den Bettenmarkt revolutioniert“, erklärt Johanna Leicht, Betten-Friedrich. „Diesen Vorteil hat die neue Babymatratze von Anfang an eingebaut. Und das zu einem Preis, der deutlich unter den Summen liegt, die viele Eltern für einen einzigen Kinderwagen oder einige Paar Babyschuhe investieren.“

Der „Lattoflex-Effekt“ wurde in zahlreichen Studien bestätigt: Rückenschmerzen und Verspannungen verschwinden. Der Schlaf wird tiefer und länger. Das Aufstehen fällt leichter. Es hat gute Gründe, dass Lattoflex das Gütesiegel „Geprüft und Empfohlen“ der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) führen darf, dessen Aussagekraft vom Verbrauchermagazin „Öko-Test“ mit „Sehr gut“ bewertet wurde. „Besserer Schlaf – besserer Tag“, so Johanna Leicht. „Das gilt mit der Lattoflex-Babymatratze gleich doppelt: Denn wenn Junior besser schläft, bekommen auch die Eltern mehr Ruhe.“

Sanft und geräuschlos reagieren die Lattoflex-Flügel auf kleinste Bewegungen. Zu tiefes Einsinken ist ausgeschlossen, ebenso wie zu hartes Liegen. Ein lebendiger, stützender Schlaf, ein fast unmerkliches, aktives Wiegen hilft beim körperlichen Wachstum und der Ausbildung kognitiver Fähigkeiten. Und auch beim Erlernen eines strukturierten Schlafverhaltens. So werden aus kleinen „Schlafräubern“ gut gelaunte Weltentdecker.

Beste Belüftung und praktische Merkmale

„Made in Germany“ und schadstofffrei gemäß strengsten Standards, überzeugt die erste Flügelmatratze für Babys auch durch ihre praktischen Merkmale: von der hochwertig versteppten Hülle mit wechsel- und waschbarer Liegefläche, fester Trittkante und kindersicherem Reißverschluss über den antiallergischen Climacell®-Matratzenkern bis hin zu orthopädisch perfekter Lagerung und Unterstützung des sensiblen Babykopfs bei bester Bewegungsfreiheit. „Ganz nebenbei garantiert die eingebaute Flügelfederung auch noch eine unübertroffen gute Belüftung“, betont Johanna Leicht. „So schläft Baby sicher und kuschelig wie auf Wolken.“

Produkttester gesucht!

Wer die erste Flügelmatratze für Babys ausprobieren möchte, sollte bei Betten Friedrich eine Bewerbung als Lattoflex-Produkttester ausfüllen und mit etwas Glück darf der Nachwuchs bald wie auf Wolken schlafen. Übrigens dürfen erfolgreiche Bewerber die Matratze nach Testende behalten.

Für Fragen zum Thema Schlafen oder zu Lattoflex-Produkten steht das Team von Betten Friedrich gerne zur Verfügung. Einfach einen Termin vereinbaren und sich von Experten beraten lassen!

Kontakt

Betten Friedrich

Obere Königstraße 43

96052 Bamberg

Telefon 0951 27578

E-Mail info@betten-friedrich.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

09:30 Uhr bis 13:00 Uhr

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag

09:30 Uhr bis 14:00 Uhr