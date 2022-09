Natürlich steht auch im Herbst die Sicherheit an vorderster Stelle. Die Sicht ist jetzt meist deutlich schlechter als in den Sommermonaten. Dunkelheit, Regen und Nebel führen nicht nur dazu, dass du als Fahrradfahrer schlechter siehst, sondern auch dazu, dass du schlechter gesehen wirst. Eine gute Beleuchtung am Fahrrad bringt daher Licht ins Dunkel.

Fahrradbeleuchtung von Sigma

Das neue Top-Modell ist die Aura 80 USB: Sie strahlt mit 80 Lux laut Sigma Sport rund 90 Meter weit und soll damit auch fernab von befestigten Straßen ein sicherer Wegbegleiter sein. Dank präziser Indikatoren auf der Oberseite hat der Fahrer stets genau den verbleibenden Akkustand und den eingestellten Leuchtmodus im Blick. Mit dem dazu gehörigen neuen Rücklicht Blaze ziehen gleich zwei Neuheiten in das Rückleuchten Sortiment von Sigma Sport ein: Es ist mit einer Bremslichtfunktion ausgestattet, das gemeinsam mit dem integrierten Helligkeitssensor mehr Sicherheit und Komfort ans Rad bringen soll. Ein integrierter Beschleunigungssensor erkennt den Bremsvorgang des Fahrers und signalisiert diesen für andere Teilnehmer im Straßenverkehr. Insbesondere beim Fahren in der Gruppe ist das ein praktisches Feature. Sie verfügt über zwei Leuchtmodi, den Tag- und den Nachtmodus. Zwei Brems-LEDs sorgen im Nachtmodus zusätzlich zum Dauerlicht für eine hohe Signalwirkung. Im Tagfahrmodus ist das Rücklicht ausgeschaltet, lediglich die Bremslichtfunktion ist aktiviert und sorgt mit drei aufleuchtenden LEDs für gute Sichtbarkeit. Der Helligkeitssensor erkennt das Umgebungslicht und schaltet bei Bedarf automatisch den Nachtmodus ein. Ideal zum Beispiel beim Passieren von Tunneln oder dunklen Waldwegen.

20 Prozent auf Helme

Sicherheit geht vor. Es gibt zwar keine allgemeine Helmpflicht für Radfahrer – aber es gibt viele gute Gründe, mit Kopfschutz zu fahren. Wichtig ist, sagt Torsten Mendel vom Sicherheitsspezialisten ABUS: "Ob Mountainbike-, Rennrad-, City- oder Kinderhelm: Alle Modelle müssen die gängigen Sicherheitsnormen erfüllen und die einschlägigen Prüfsiegel besitzen." Ein Helm ohne Gütesiegel ist wie ein Rad ohne Speichen. Zudem gibt es die verschiedensten Ausführungen: vom Kinderhelm über Dirthelm, Rennrad-Helm und Mountainbike-Helm bis hin zum Fahrradhelm für die City. Je nach Einsatzzweck unterscheiden sich die verschiedenen Radhelme in Form, Belüftung und Design. Und das Beste: Ab sofort bis Ende Oktober gibt es im Radsport Haus in der Nürnberger Straße 151 und gegenüber im E-Bike Center in der Ulanen Kaserne auf alle Helme 20 Prozent Rabatt.

Fahrradschloss gegen Diebstahl

In Deutschland werden Tag für Tag an die 1.000 Räder gestohlen – das sind etwa 40 Räder pro Stunde. Damit es erst gar nicht so weit kommt und du eines Tages dein Fahrrad vergeblich suchen musst, sollte es möglichst gut gegen Diebstahl gesichert werden. Wichtig dabei: Einen hundertprozentigen Diebstahlschutz gibt es nicht, kein Schloss ist unknackbar. Doch ein gutes Schloss sorgt dafür, dass Diebe länger brauchen und professionelleres Werkzeug benötigen. Im Idealfall suchen sich Diebe eine leichtere Beute. Auch hierfür hat das Radsport Haus und das E-Bike Center einiges im Sortiment – einfach vorbeischauen und die verschiedensten Schlösser in ihrer Handhabung ausprobieren.

Kontakt und Anfahrt zum Radsport Haus

Radsport Haus Bamberg

Nürnberger Str. 112 (Radsport Haus)

Nürnberger Str. 151 (E-Bike-Center)

96050 Bamberg

Tel. 0951/130388 (Radsport Haus)

Tel. 0951/96431799 (E-Bike-Center)

info@radsport-haus.de

www.radsport-haus.de