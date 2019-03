Angefangen hat die traditionelle Unternehmensgeschichte jedoch viel früher. Die eigentlichen Ursprünge reichen bis ins Jahr 1908 zurück. Der Großvater sowie der Vater Lorenz Stapf des heutigen Inhabers schafften schon frühzeitig die Basis des Handwerkbetriebes. Im Jahr 1994 nach Abschluss des Studiums zum Betriebswirt des Handwerkes, fasste Gerhard Stapf den Entschluss zur Gründung der Firma Stapf Fenster und Türen GmbH. Heute befindet sich der Betrieb durch die Übernahme der Tochter Diane Lydia Stapf im Jahre 2008, bereits in 4. Generation und ist in der Hafenstraße von Bamberg ansässig. Mit im Schnitt 18 Mitarbeitern in den letzten Jahren wird das Unternehmen mit höchstem Anspruch an Qualität und Funktionalität, verantwortungsbewusst gegenüber Kunden, geführt.

Grenzenlose Vielfalt der Leistungen

Durch die langjährige Erfahrung in Planung, Herstellung und Montage zählen Fenster, Türen, Wintergärten und Überdachungen zu den Kernkompetenzen. Kalthäuser, Rolladen, Innentüren sowie Raumteiler ergänzen zudem das umfangreiche Produktportfolio. Die Zusammenarbeit mit namhaften, deutschen Zulieferern ermöglicht es dem Stützpunkthändler Stapf seine hohen Qualitätsansprüche beizubehalten. Durch Beschlagsteile von Roto und einem vielseitigen Angebot an Fenstersystemen in Trendfarben von Gealan, kann der Händler sein Sortiment stets optimieren. Damit ist sichergestellt, dass Kunden lange Freude mit den Produkten haben, Energie sparen und sogar die Umwelt und Ihren Geldbeutel schonen.

Qualität hautnah erleben

In der modernen Ausstellung vor Ort kann der Kunde die Qualität der Systeme persönlich miterleben. Die Produkte sind äußerst kundenfreundlich verbaut, so dass alle Oberflächen und Ausführungsvarianten vorzeigbar sind. Von speziellen Dauerlüftungseinrichtungen, über hocheffiziente Wärmedämmgläser bis hin zu umfangreichem Zubehör, können Produkte in allen Preisklassen betrachtet werden. Auch hinsichtlich Beratung ist auf Stapf Verlass. Die Geschäftsführung legt großen Wert auf individuelle und kompetente Beratung. Vor Ort informiert der Fachmann über das Sortiment und verwirklicht auch außergewöhnliche Kundenwünsche kompromisslos.

Technisch der Zeit überlegen

Eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Säule des Erfolgs war, dass Stapf hinsichtlich der technischen Systeme der Zeit überlegen war. „Schon im Jahre 1999 arbeiteten wir mit innovativen Dichtsystemen in mehreren Komponenten wie Dichtfolien und Dichtbändern“, so Gerhard Stapf. Mit der Einführung dieses Konzeptes war er der Vorreiter in der Region und verwirklichte schon vor knapp 20 Jahren den heutzutage aktuellen Stand der Technik, welcher durch die Regelungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) nun standardisiert wurde. Auch heute sind Innovationen die Triebfelder seines Erfolgs. Die jüngste Sortimentsaufnahme sind ganzheitliche Raumkonzepte für die individuelle Badgestaltung. Durch Resopal SpaStyling ist Stapf nun kompetenter Partner für fugenlose Gestaltungssysteme im Badezimmer. Die pflegeleichten Vollkunststoffplatten erfüllen die Ansprüche an die moderne Badgestaltung und überzeugen mit schnellen Einbauzeiten.

Was Stapf so besonders macht

Das Besondere an dem Unternehmen ist, dass der fachgerechte Service hauptsächlich mit eigenem Personal gewährleistet wird. Durch die Eintragung bei der Handwerkskammer werden Fachkräfte selbst kompetent in IHK-Ausbildungsberufen ausgebildet. Die Firma Stapf ist seit Anfang an eingetragen in der Handwerkskammer und der IHK, zudem seit den 90er Jahren Mitglied in der Glaserinnung und ebenso auch seit ein paar Jahren in der Metallbauinnung.

Die niedrige Fluktuation und vor allem die lange Betriebsangehörigkeit sind Belege für ein von gegenseitigem Respekt getragenes Miteinander. Diese Zufriedenheit wird bewusst an die Kunden weitergegeben, sodass auch in Zukunft ein traditionsbewusstes und sorgfältiges Handwerk sichergestellt werden kann.

Kontakt

Stapf Fenster und Türen GmbH

Hafenstraße 26

96052 Bamberg

Telefon: 0951 / 96 23 40

E-Mail: kontakt@stapf-gmbh.de

Website: https://www.stapf-gmbh.de/