Wir befinden uns immer mehr in einem digitalen Leben: Fast 24 Stunden am Tag sind wir mit dem Internet verbunden – mit unseren Smartphones, Laptops, Tablets, Smart TVs und vielem mehr. Schulunterricht zu Hause gehört inzwischen ebenso zum Alltag wie Home-Office. Eine schnelle Internetverbindung ist dabei ebenso wichtig wie günstiges Internet. Die Stadtwerke Forchheim bauen bereits seit Jahren das Glasfasernetz in Forchheim aus und bieten unter der Eigenmarke foOne die passenden Internettarife an – damit gehört foOne zu den besten Internetanbietern des Landkreises Forchheim.

foOne: persönliche Kundenbetreuung statt einer Hotline

Die Stärke von foOne ist neben dem Glasfasernetz vor allem die persönliche Kundenbetreuung. Hier heißt es: individuelle Beratung statt Hotline, Kundencenter statt Warteschleife, persönliche Ansprechpartner statt Callcenter.

Umfangreicher Kundenservice

Zu dem Kundenservice von foOne gehört alles dazu: von der Kündigung bis hin zum Einrichten des neuen Anschlusses und Routers. Die Techniker von foOne sind als persönliche Ansprechpartner per Telefon erreichbar.

Darum lohnt sich ein Wechsel zu foOne

Sie finden foOne nicht auf Vergleichsportalen: foOne investiert das Geld in die Region.

Sie bekommen eine individuelle und persönliche Betreuung: telefonisch, im Kundencenter oder nach Terminvereinbarung bei Ihnen zu Hause.

Egal ob Single, Großfamilie oder Studenten-WG: foOne bietet für jeden den passenden Tarif an.

Das sind die Vorteile mit foOne

Sie können den Kündigungsservice nutzen

Sie nehmen Ihre Rufnummer mit

Preisgarantie unabhängig von der Restvertragslaufzeit

Einmaliger Bonus von 30 Euro als Stadtwerke-Kunde

Alles aus einer Hand: Strom, Gas, Telefonie & Internet

Großer Glasfaserausbau in Forchheim

Als Marke der Stadtwerke Forchheim gehört foOne zu dem Infrastrukturspezialisten, der das größte Glasfasernetz der Stadt Forchheim betreibt, ausbaut und durch gemeinsame Leitungsverlegungen mit Strom, Gas und Wasser Steuergelder spart.

Welche Geschwindigkeiten fürs Internet sind derzeit möglich?

Aktuell können Sie mit foOne über eine Glasfaserverbindung mit geeigneter Inhouse-Verkabelung bis zu 500 Mbit/s im Download erreichen. Höhere Bandbreiten können auf Anfrage ebenfalls realisiert werden.

Wie viel kosten die Internet-Tarife?

In den ersten sechs Monaten kosten die Tarife mit einer 16er, 50er oder 100er Bandbreite 14,95 Euro, ab dem siebten Monat 39,95 Euro. Forchheimer, die über einen Glasfaseranschluss verfügen, haben die Möglichkeit, eine 500er Bandbreite zu nutzen und zahlen dafür in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro und danach 59,95 Euro.

Sichern Sie sich einen 30-Euro-Bonus!

Zufrieden mit Ihrem foOne-Vertrag bei den Stadtwerken Forchheim? Empfehlen Sie die Stadtwerke Forchheim weiter! Werben Sie jetzt in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für einen Internet-, Strom-, Gas- oder Contracting-Vertrag der Stadtwerke Forchheim und Sie erhalten von den Stadtwerken Forchheim als Prämie einmalig 30 Euro.

Kontakt zu foOne und Öffnungszeiten

foOne – Internet, Digital-TV, Telefon

Alice Bartl

Hauptstraße 54

91301 Forchheim

Telefon: 09191/613320

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr