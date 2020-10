Neue Geschäfte entdecken, mehr über Betreiber und Produkte erfahren und keine Aktion mehr verpassen – mit dem Schaufenster Erlangen können Sie all das ab sofort bequem von daheim aus. Die neue Online-Plattform mit begleitendem, redaktionellem Social-Media-Format wurde vom City-Management Erlangen entwickelt und ist die perfekte Vorbereitung für einen Stadtbummel. Rund 100 Erlanger Geschäfte präsentieren sich aktuell auf www.schaufenster-erlangen.de – und es werden täglich mehr.

Optimales Shopping- und Genusserlebnis: Das bietet das Schaufenster Erlangen

Es hat Jahre gebraucht, ein neues Lieblingsrestaurant zu finden? Sie haben schon wieder eine Aktion in der Innenstadt verpasst? Mit dem Schaufenster Erlangen kann Ihnen das nicht mehr passieren. Die neue Online-Plattform gewährt einen digitalen Blick in Erlanger Betriebe und informiert rund um Themen aus dem Erlanger Stadtleben.

"Wir möchten Lust auf eine Einkaufstour durch unsere Stadt machen. Hierzu zählen besondere spannende Aktionen, das vielfältige gastronomische Angebot und die Individualität unserer Geschäfte. Vieles in unserer Stadt ist vielleicht für die Kunden noch unbekannt, hier möchten wir gezielt reingehen", meint Christian Frank, Vorstand des City-Management Erlangen. Außerdem gibt es Informationen zu verschiedenen Angeboten wie dem im Oktober startenden Lieferservice oder dem Stadtgeschenk-Gutschein Erlangen.

#supportyourlocal: Regional einkaufen liegt im Trend, auch bei jungen Menschen

Das Schaufenster Erlangen macht lokales Shopping digital erlebbar und folgt damit einem Trend. Zwar kaufen aktuell rund drei Viertel der Bundesbürger mindestens einmal pro Monat im Netz ein, aber 18 Prozent wollen in Zukunft auch wieder häufiger in klassischen Geschäften einkaufen – bemerkenswerterweise nicht zuletzt auch die jüngeren Verbraucher. Das geht aus dem neuen "Trendmonitor Deutschland" hervor, für den über 1.000 Bundesbürger ab 14 Jahren aus Haushalten mit Internetanschluss befragt wurden. Diese Entwicklung möchte das City-Management Erlangen unterstützen – unter anderem mit einem neuen Videoformat.

Jede Woche neue Stories aus der Erlanger Innenstadt

Ab sofort ist ein Drehteam in Erlangen unterwegs, um wöchentlich über Aktionen im Stadtgebiet und Erlanger Geschäfte vom Café bis zum Schmuckgeschäft zu berichten. Durch das neue Format führt Moderator Max Dettenthaler. Die kurzen Stories werden ab sofort über die Social-Media-Kanäle des City-Managements sowie auf www.schaufenster-erlangen.de ausgestrahlt. Es gibt also jede Woche etwas Neues zu entdecken!

Besuchen Sie das Schaufenster Erlangen digital auf Facebook, Instagram & Co

Neben der klassischen Website finden Sie das Schaufenster Erlangen auch auf verschiedenen Social Media-Kanälen. Auf dem Instagram-Account @mein.erlangen teilt das City-Management regelmäßig die schönsten Bilder aus der Innenstadt und auf dem Facebook-Kanal @mein.erlangen gibt es jede Woche eine neue Story aus der Innenstadt mit Max Dettenthaler.

So können Sie als Geschäftsinhaber am Schaufenster Erlangen teilnehmen

Sie besitzen ein Geschäft, ein Restaurant oder ähnliches in Erlangen? Dann können Sie proaktiv und kostenlos am Schaufenster Erlangen teilnehmen! Die Einträge sind in der Basis-Variante für alle City-Gutschein-Akzeptanzstellen vollkommen kostenfrei und das City-Management Erlangen bietet sogar individuelle Fototermine an. Die Premium-Variante ist für City-Management Erlangen e.V. Mitglieder ebenfalls komplett umsonst. Interessierte Unternehmen können sich an das City-Management (city-management@etm-er.de) wenden.