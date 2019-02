Schattenspender aus Hallstadt

Sobald die Temperaturen steigen und das Wetter es zulässt, geht es zum Essen, Feiern, Spielen und Relaxen nach draußen auf die Terrasse oder den Balkon. Wer die Zeit im Freien entspannt und unbeschwert genießen möchte, sollte dabei unbedingt an einen geeigneten Sonnenschutz denken. Perfekt abgestimmt auf Einsatzort und Nutzeranforderungen, garantieren hochwertige Markisen auch an heißen Sommertagen ein schattiges Plätzchen.

Unterschiedliche Markisenarten für jede Anforderung

Als kompetenter Sonnenschutz-Experte bietet die Firma Rolladen Morgenroth aus Hallstadt einen umfassenden Service zum aktuellen Markisenportfolio des Sonnenlicht-Managers Warema und berät Hausbesitzer bzw. Wohnungseigentümer individuell zur jeweils passenden Verschattungslösung. Wer also für den kommenden Sommer noch einen Sonnenschutz im Garten oder auf der Terrasse benötigt, sollte der Firma Morgenroth in Hallstadt einen besuch abstatten. Verwandeln Sie die Terrasse in ein einzigartiges Wohlfühl-Zimmer und starten Sie damit schon jetzt in die Markisen-Saison 2019. Noch bis zum 31. März 2019 gibt es auf alle WAREMA-Kassetten-Markisen 10% Rabatt.

Viele Extras für volle Gestaltungsfreiheit

Um die gewünschte Markise individuell auf die persönlichen Vorlieben abzustimmen, sind bei Anbietern wie Warema zahlreiche Gestellfarben, Tuchstoffe und Dessin-Varianten erhältlich. Gleichzeitig ermöglichen zusätzliche Extras wie Seiten-Markisen, senkrechte Verschattung durch Volant-Rollos, leistungsstarke Heizstrahler oder auch stimmungsvolle LED-Beleuchtung für die Abendstunden eine große Gestaltungsfreiheit. Für erstklassigen Bedienkomfort über einen Funk-Handsender oder eine Smartphone App sorgt die Funksteuerung Warema Mobile System (WMS).

Komplettanbieter für energiesparenden Sonnenschutz

Als Spezialist vor Ort bietet das Team der Morgenroth GmbH eine kompetente individuelle Beratung zu den aktuellen Markisenlösungen von Warema und übernimmt darüber hinaus auch die individuelle Planung und fachgerechte Montage des Sonnenschutzes. Für eine ausführliche und individuelle Kundenberatung einfach einen Termin telefonisch vereinbaren und vorbeischauen in Hallstadt! Im Showroom werden erstklassige Marken-Produkte ausgestellt, die zudem in einem fairen Preis-Leistungsverhältnis stehen.

Kontakt

Rolladen Morgenroth GmbH

Valentinstraße 49

96103 Hallstadt



Telefon 0951 97 22 3-0

Fax 0951 97 22 3-22

E-Mail info@morgenroth-sonnenschutz.de