Am 27. März ist es endlich wieder soweit: der PLAYMOBIL-FunPark in Zirndorf bei Nürnberg eröffnet die Sommersaison und begrüßt kleine sowie große Besucher*innen im beliebten Familien-Freizeitpark. Ob als Ausflug in den Ferien, als Wochenendaktivität oder spontaner Ausflug nach der Schule oder dem Kindergarten, auf dem 90.000m2 großen Areal gibt es viel zu entdecken.

Mit der 3D-Fotosafari für Tierfans erwartet die Besucher*innen in diesem Jahr eine ganz neue Attraktion. Wer genau hinsieht, kann im ganzen Park verschiedene, virtuelle Tiere aus aller Welt entdecken. Mit dem Start der warmen Jahreszeit ist ein Besuch im PLAYMOBIL-FunPark mit seinen zahlreichen Klettermöglichkeiten und Wasser-Aktivitäten ein absolutes Highlight für die ganze Familie!

Freizeitpark PLAYMOBIL-FunPark: Tickets & Öffnungszeiten

Seit über 20 Jahren ist der PLAYMOBIL-FunPark ein beliebtes Ausflugsziel bei Familien. Auf dem weitläufigen Areal können kleine und große Entdecker*innen in die Erlebniswelten von PLAYMOBIL eintauchen. Der Freizeitpark hat während der Hauptsaison täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet (ab 12. September bis 18 Uhr).

Hinweis für deinen Besuch: Der Eintritt ist nur mit Online-Ticket möglich, buchbar im Online-Shop. Saisonkartenbesitzer benötigen kein zusätzliches Online-Ticket. Der FunPark in Zirndorf liegt unweit von Nürnberg und kann dank über 3.000 Parkplätzen und einer Bus-Linie, die direkt zum Park führt, ganz einfach mit dem Auto sowie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.

Tierisch starke Neuheit: 3D-Fotosafari für kleine und große Entdecker*innen

Forschergeist und Kreativität sind bei der Neuheit der Saison 2023 gefragt: Im gesamten Fun-Park haben sich geheime Hinweise auf virtuelle Tiere aus aller Welt versteckt! Kleine FunPark-Fans können sich auf 3D-Fotosafari begeben und so Pandas im Dschungel, niedlichen Rehkitzen oder beeindruckenden Wölfen begegnen. Ist die jeweilige Station der Safari gefunden, lassen sich die Tiere mittels QR-Code direkt in die Kulisse der PLAYMOBIL-Erlebniswelten projizieren – perfekt für ein Selfie mit dem Lieblingstier vor den beliebten Orten des Freizeitparks.

Mit der neuen Attraktion zieht erstmalig ein virtuelles Feature in den FunPark ein, das Spielspaß und Wissensvermittlung auf einzigartige Weise verbindet. Über die Wiltopia-App erhalten die kleinen Besucher*innen kindgerecht aufbereitete Infos zu den Tierarten und lernen so, wie Tiere und Natur geschützt werden können.

Highlights im PLAYMOBIL-FunPark: Meerjungfrauen, Piratenwelt, Gokart-Bahn & Co.

Im PLAYMOBIL-FunPark schlüpfen Kinder in die Rolle ihrer Lieblingshelden und -heldinnen und erleben so spannende Abenteuer. Die liebevoll gestalteten Erlebniswelten regen die Fantasie der kleinen Besucher*innen an und sorgen für einen unvergesslichen Besuch. Die FunPark-Highlights im Überblick:

Wasserspaß im Königreich der Meerjungfrauen

Im Königreich der Meerjungfrauen dreht sich alles um Wasser, Sand und farbenfrohe Meeresbewohner. Kleine Wasserratten können im großen Sand-Matsch-Bereich nach Herzenslust planschen. Zahlreiche Wasserräder, -rinnen und -pumpen sowie Matschtische sorgen für stundenlanges Vergnügen und laden die Kinder zum Experimentieren mit Wasser ein. PLAYMOBIL Seesterne, Schildkröten und lebensgroße Meerjungfrauen, die frisiert werden können, erwarten die kleinen und großen Besucher*innen genauso wie eine farbenfrohe Grotte mit Wasserfall und große Sandmuscheln zum Buddeln und Graben. Actionreiche Wasserschlachten, Spaß und Bewegung sind hier vorprogrammiert.

Unser Tipp: Bade- und Ersatzkleidung nicht vergessen!

Einige der Highlights im PLAYMOBIL-FunPark in unserer Galerie:

Piratenabenteuer erleben

In der Piratenwelt können die Kinder als Seeräuber*innen das große Piratenschiff entern. Das gestrandete Schiffswrack, die Pirateninsel mit Wasserkanonen und die geheimnisvolle Piratenlagune bieten abwechslungsreichen Spielspaß. Hier können die Kinder auf Schatzsuche nach Goldmünzen und Edelsteinen gehen, eine Floßfahrt über den Piratensee unternehmen oder im Niedrigklettergarten ihr Können unter Beweis stellen.

Verbrecherjagd auf dem Gokart-Parcours

Nachwuchspolizisten und -polizistinnen aufgepasst: Die Polizeistation mit Gefängniszelle, Ermittlungsfotowand, Funkgerät und Polizeikelle lädt zur spielerisch-abenteuerlichen Verbrecherjagd ein. Für alle Actionsfans unter den Kindern gibt es hier ein besonders schnelles Highlight – auf dem Gokart-Parcours direkt neben der großen Polizeistation können fahrerische Fähigkeiten getestet oder wilde Wettrennen veranstaltet werden.

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere PLAYMOBIL-Welten und Attraktionen zu entdecken:

Aktivpark mit Hüpfkissen, Trampolinen, Schaukeln und Rutschen

Bauernhof mit Stallungen, Kühen zum Melken und Pferden zum Striegeln

Wasserkanal und Arche Noah mit erfrischendem Spielspaß, Wasserrinnen, Booten und Fischen – auch für die Kleinsten

Baumhaus und Dinos mit Kletter-Parcours, Baumwipfelsteg und Urzeit-Giganten

Paddelbote im Wasser-Areal mit Inseln, Wasserrädern und Bootshaus

Ritterburg mit Geheimgang, Spiegelkabinett und 10 Meter hohem Wehrturm zum Klettern

Zauberhaftes Feenland mit Einhörnern und Schatzsuche nach glitzernden Kristallen

Wenn sich das Wetter einmal nicht von der besten Seite zeigt, geht das Spielen im 5.000m2 großen, gläsernen HOB-Center weiter. In der riesigen PLAYMOBIL-Spielstadt kann man auch bei schlechtem Wetter abwechslungsreiche Stunden verbringen. Die Kinder können hier aktuelle PLAYMOBIL-Spielwelten entdecken und sich an den Türmen, Hängebrücken und Rutschen des Indoor-Klettergartens austoben.

Essen & Trinken im Park

Abenteuer im Freizeitpark machen hungrig - deshalb bietet der FunPark eine große Auswahl an Verpflegungsangeboten. An zahlreichen Snack-Points, die über den Freizeitpark verteilt sind, kann man den kleinen Hunger mit Hot Dogs, Crêpes oder Eis stillen.

Für eine ausgiebige Stärkung kann man sich in der Wirtsschänke oder im Biergarten niederlassen, um den Akku in der Mittagspause aufzutanken. Bei dem vielfältigen gastronomischen Angebot wird jeder fündig. Hier findest du alle Infos zum gastronomischen Angebot im FunPark.

Übernachten im PLAYMOBIL-Stil

Familien mit einer längeren Anreise haben die Möglichkeit, im PLAYMOBIL-Hotel zu übernachten. Die insgesamt 28 Familienzimmer sind im PLAYMOBIL-Stil gehalten. Nach einem actionreichen Tag können sich kleine und große Gäste hier entspannen. Die verschiedenen Themenzimmer sind in bunten Farben gestaltet und mit moderner Einrichtung ausgestattet. Ob Ritter, Piraten, Bauernhof oder Prinzessin – hier findet jeder sein Lieblingszimmer.

PLAYMOBIL-Mitbringsel im FunPark-Shop

Wer sich eine Erinnerung an die aufregenden Erlebnisse mit nach Hause nehmen möchte, wird im FunPark-Shop unweit des Parks fündig. Dort gibt es die ganze Welt von PLAYMOBIL sowie Geschenke und Mitbringsel in jeder Preisklasse zu entdecken. Schnäppchenjäger dürfen sich außerdem auf regelmäßige Aktionen, Sonderangebote und vieles mehr freuen! Unser Tipp: Bei einem Besuch im Themenpark lohnt sich auch ein Abstecher in den fußläufig erreichbaren LECHUZA-Store in der Nähe des Piratensees, mit dem Auto ist er über die Adresse Carl-Benz-Straße 11 in Zirndorf zu erreichen.

Aktiver Spielspaß ohne Barrieren

Auch Gäste mit körperlichen Einschränkungen finden im PLAYMOBIL-FunPark viele Möglichkeiten zum Spielen. Der gesamte Freizeitpark ist barrierefrei angelegt. Alle Wege sind mit Rollstuhl oder Kinderwagen zu befahren, wo es nötig ist, finden sich Rampen und Aufzüge. Besondere Highlights sind das spezielle Rolli-Floß und Rolli-Ziehfloß auf dem Piratensee, eine erhöhte mit dem Rollstuhl anfahrbare Zaubermuschel im Feenland oder der erhöhte Matschtisch im Königreich der Meerjungfrauen.

Ausgezeichnet mit dem Signet „Bayern barrierefrei – Wir sind dabei!“ vom Bayerischen Staatsministerium und der bundesweiten Kennzeichnung „Reisen für alle“ wurde der PLAYMOBIL-FunPark auf Barrierefreiheit geprüft und eingestuft.

Öffnungszeiten des PLAYMOBIL-FunParks

27.03.2023 – 05.11.2023 von 09 bis 19 Uhr (ab 12.09. bis 18 Uhr)