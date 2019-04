Rösler schaut zukunftsorientiert nach vorne

Im Bereich 3D-Druck bietet die Marke AM Solutions von Rösler durch eigene Entwicklungen, Kooperationen mit namhaften Industriepartnern und die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten umfassenden Support von der Werkstückerstellung oder -optimierung über das bestmögliche Post Processing bis zum perfekten Oberflächenfinish. Als Spezialist für die Oberflächenbehandlung konventionell gefertigter Werkstücke begleitet Rösler die Entwicklung des Additive Manufacturing seit vielen Jahren. Und das unabhängig davon, ob Teile aus Metallen, Kunststoffen, Keramik, Sand, Verbundmaterialien oder anderen Werkstoffen sind und in welchem Verfahren sie gedruckt werden. Labors und Testzentren im Haus sowie Partnerschaften ermöglichen es seit längerem, Entwicklungen für das automatisierte und reproduzierbare Post Processing und Oberflächenfinish additiv gefertigter Teile durchzuführen, inklusive entsprechender Verfahrensmittel.

Mit der Gründung von AM Solutions, einer Marke der Rösler Gruppe, geht das Unternehmen nun einen Schritt weiter. Sie bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen entlang der AM-Prozesskette. Dies beinhaltet die Unterstützung bei der Werkstückerstellung beziehungsweise -optimierung und Hardware-Beratung ebenso wie Anlagen, Prozesse und Verfahrensmittel für die Nachbearbeitung und das Oberflächenfinish.

Mit der Lean Transformation läuft bei Rösler ein umfangreiches internes Projekt, um die Vision vom weltbesten kundenorientierten Unternehmen in der Oberflächentechnik zu verwirklichen. Die Ziele der Lean Transformation sind klar definiert: Weitere Erhöhung der Produkt- und Dienstleistungsqualität, Reduzierung von Durchlauf- und Lieferzeiten, Steigerung der Produktivität und dadurch Verbesserung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Schaffung sicherer Arbeitsplätze. Um dies umzusetzen, hat die 2016 gegründete Abteilung Lean Management für die beiden Geschäftsfelder Gleitschliff- und Strahltechnik sowie den Schnittstellenbereichen, das Rösler (R)Evolution-Projekt gestartet.

Dieses Großprojekt erstreckt sich über alle Unternehmensbereiche, Niederlassungen und Hierarchieebenen. Prozesse und Arbeitsplätze werden begleitet von Workshops nach einheitlichen Standards neugestaltet und weiter optimiert. Material, Werkzeuge und Komponenten werden im Zuge eines neuen internen Logistikkonzepts mit modernsten Transportmitteln nach Lean-Gesichtspunkten und dem Prinzip des Best-Point bereitgestellt. Zu einer erhöhten Produktivität trägt unter anderem die Vermeidung von Fehlern und das kontinuierliche Erkennen von Verschwendungen im Prozess bei.

Durch die kontinuierlich durchgeführten Maßnahmen der Lean Transformation kommt Rösler seiner Vision vom weltbesten kundenorientierten Unternehmen in der Oberflächentechnik Schritt für Schritt näher. So werden immer neue Ziele definiert, die durch eine firmeneigene Innovationskultur unterstützt werden. Den Wert des Unternehmens bilden die Menschen, die hier zusammenarbeiten. Rösler baut das globale Geschäft weiter aus und hat auch in Zukunft einen hohen Bedarf an Fachkräften.

Rösler ist unter seinen vielen Wettbewerbern der einzige Anbieter für Oberflächenbearbeitung, der die zwei wesentlichen Technologien Gleitschleifen und Strahlen in Kombination mit Industriewaschanlagen anbietet und zudem alle Komponenten selbst entwickelt und produziert. Seit über 80 Jahren ist die Rösler Gruppe im Bereich der Oberflächenbearbeitung mittels Gleitschliff- und Strahltechnik tätig und bietet das weltweit umfassendste Portfolio an Anlagen, Verfahrensmittel und Dienstleistungen. Die Rösler Gruppe bietet mit ihren 15 Niederlassungen und über 150 Handelsvertretungen ein weltweit umfassendes Netzwerk.

