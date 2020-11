Auch das Urgestein am Oeslauer Lindenplatz, der Braugasthof Grosch, ist von den Corona-Maßnahmen direkt betroffen und muss bis mindestens Ende November seine Pforten schließen. Dem Führungsteam um Kerstin Pilarzyk fällt dieser Schritt äußerst schwer, dennoch steht die Gesundheit aller an erster Stelle!

Martinsgans bestellen und mitnehmen

Um den Grosch durch diese schwere Zeit zu steuern und vor allem, um seinen treuen Gästen weiterhin die besonderen Kreationen zubereiten zu können, bietet der Gasthof eine feine Speisekarte mit Gerichten zum Mitnehmen für die Novembersonntage – zwischen 11.00 und 14.00 Uhr – für jeden Geschmack an.

Besonderes Highlight am 11. November: die ganze Gans zum Mitnehmen!

Es gibt die Gans zum Mitnehmen ganz und damit ganz passend zum individuellen Geschmack. Schließlich mag der Eine lieber den Schenkel, der Andere lieber die Brust, und auch die Flügel sollen ja bei vielen besonders beliebt sein. Gefüllt mit Äpfeln, Zwiebeln und Beifuß kommt die Gans einige Stunden in die Backröhre, bevor sie knusprig braun mit reichlich hausgemachten Klößen und Serviettenkloß, Blaukraut, Rosenkohl und Preiselbeeren bereit zum Abholen ist. Dazu gibt es eine Soße, die ih-resgleichen sucht. Als perfekter Begleiter zur ganzen Gans bietet der Grosch in einem runden Gesamtpaket das legendäre Festbier im 6er-Träger an. Das Gesamtpaket für 96,00 Euro reicht mindestens für vier Personen.

Termine und Kontakt zum Vorbestellen der Martinsgans

Sie bekommen den Festtagsgenuss nur auf Vorbestellung (für Mittwoch, 11.11. bis Montag, den 09.11. um 12.00 Uhr). Die ganze Gans für die übrigen Novembersonntage bestellen Sie gerne jeweils bis zum vorhergehenden Donnerstag, 18.00 Uhr. Geben Sie Ihre Bestellung rechtzeitig auf unter +49 (0)9563/7500 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@der-grosch.de. Bitte bedenken Sie, dass die ganze Gans etwas mehr Vorlaufzeit benötigt, alle anderen Gerichte können Sie gerne bis Sonntag, 10.00 Uhr für die Abholung am gleichen Tag bestellen. Das Team des Gasthof Grosch freut sich auf Sie und ist dankbar für jedes Essen, das Ihnen schmeckt und jedes Bier, das Sie erfrischt!

Leckeres Essen to Go und Bierverkauf direkt am Gasthof

Alle weiteren Sorten des guten Grosch’n Bieres kaufen Sie weiterhin gerne direkt im Gasthof. Hier hat sich das Team etwas Besonderes überlegt: um die Wege zu verkürzen und die Sicher-heit aller Gäste, sowie die, des Teams zu erhöhen, gibt es Fuhrmanns-Trunk, Prinz-Albert-Pils, Bockbier & Co. direkt aus einem Kühlwagen vor dem Hoteleingang. Sagen Sie einfach an der Rezeption im Hotel Bescheid. Der Bierverkauf ist Dienstag bis Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr besetzt und hält jede Menge gut gekühltes Grosch’n Bier für Sie bereit. Fragen Sie auch nach der Grosch-Biercard – so bekommen Sie in alter Tradition der fränkischen Brauereien zu jedem Kasten eine Flasche geschenkt, nur eben als Stempel auf der Karte, womit dann jeder 20. Kasten für Sie gratis ist. Ein guter Bierdurst ist schon etwas feines und der fränkische Braten oder die ganze Gans runden das kulinarische Erlebnis vollends ab.

Kontakt und Anfahrt zum Braugasthof Grosch

Braugasthof Grosch

Oeslauerstr. 115

96472 Rödental

+49 (0)9563/7500

info@der-grosch.de