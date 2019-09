Fränkisch, fröhlich, frei: So könnte man den Tenor des urig-lustigen Sauna-Events „Bassd scho“ am 28. September (mit langer Saunanacht) in der Obermain Therme Bad Staffelstein zusammenfassen. Alles eine Riesengaudi, die von 17 Uhr bis 2 Uhr früh dauert und so genügend Zeit für „Ratsch und Tratsch“ am Beckenrand bietet. Das Sauna-Event „Bassd scho“ mit seinen Unterhaltungsangeboten kostet nur den ganz normalen Sauna-Eintritt, ab 23 Uhr wird im gesamten Thermenbereich hüllenlos gebadet.

Ein Abend mit Bad Staffelsteiner Mentalität

Es soll ein entspannter Abend werden, an dem auch die Bad Staffelsteiner Mentalität mit Geschichten, Brauchtum und Mundart eine Rolle spielt. Die liebenswerten Eigenheiten und Gewohnheiten der Leute am fränkischen Obermain lernt man bei zahlreichen Aktionen vom Live-Bierbrauen mit Bierrutsche übers Sockenstopfen bis hin zum Balkennageln kennen, wobei der Spaß ganz sicher nicht zu kurz kommt.

Fränkische Rituale & großartige Tanzauftritte

Die Brauerei Reblitz stellt ihr neues „Trimeusel-Gold Festbier“ vor, es gibt ein geheimnisvolles „Fränkisches Schönheitsritual“ und einen der schon legendären Tanzauftritte des Obermain Therme Dance Teams.Irgendwann im Lauf des Abends lernt dann auch der nicht-einheimische Gast, was der Mundart-Ausdruck „Bassd scho“ überhaupt bedeutet: Nämlich das höchste Lob, das ein Franke auszusprechen in der Lage ist.

Erlebnisaufgüsse vom Saunameister

Auch bei den Aufgüssen im Premium-Saunaland lassen sich die Saunameister nicht vorher in die Karten schauen, und so darf man sehr gespannt sein, was einen bei Erlebnisaufgüssen wie „Biersubbm“, „Heu-Stodl“ oder beim „Doochblättla-Aufguss“ alles so erwartet. Lustig wird es bestimmt, so auch bei den fränkisch-fröhlichen Liedern von Gerd Backert, dem singenden Korbstadtmachermeister: Mitsingen und -schunkeln ist ausdrücklich erlaubt!

SaunaBar und VitaRestaurant sorgen für das leibliche Wohl

Mit hausgemachtem Bierlikör, Bier- und Weincocktails und einer fränkischen Flammkuchen-Version lockt die SaunaBar, während das VitaRestaurant mit typisch fränkisch-deftigen Genüssen von „Baggers“ (Reibekuchen) mit Apfelmus bis zum knusprigen „Schäuferla“ (dem fränkischen Nationalgericht!) die passende Unterlage für einen langen Sauna-Abend schafft.

Alle, die sich das fränkische Ereignis nicht entgehen lassen wollen, sind am 28. September ab 17 Uhr herzlich in die Bad Staffelstein Obermain Therme eingeladen.

Kontakt

Obermain Therme

Am Kurpark 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon 09573/9619-0,

E-Mail service@obermaintherme.de

