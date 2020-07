Sie finden Kroack Reisegepäck-Business-Taschenmode in der Keßlerstraße 9 neben dem C&A-Hintereingang in Bamberg. Dort gibt es eine große Auswahl an Taschen und Reisegepäck auf einer Verkaufsfläche von 150 Quadratmetern. Eine umfangreiche Vielfalt an Farben und Formen verspricht jedem Kunden, eine passende, qualitativ hochwertige Tasche zu vernünftigen Preisen zu finden. Das Ehepaar Andrea und Günter Kroack leitet das Fachgeschäft für Reisegepäck und Taschen aller Art seit über 25 Jahren mit einer stets freundlichen und kompetenten Beratung.

Starke Marken rund um Taschen und Koffer

Von modischen Taschen für den alltäglichen Gebrauch über Taschen für die Freizeit bis hin zu Business-, Akten- oder Laptoptaschen von führenden Markenfirmen für Sie und Ihn wird hier alles geboten. Die trendigen Reisegepäckhersteller glänzen besonders im Bereich leichter Hartschalentrolleys. Trendsetter ist der Trolley von Samsonite mit einem Gewicht von unter zwei Kilogramm, das derzeit leichteste Gepäckstück auf dem Markt. Auch Kinder und Jugendliche werden im umfangreichen Sortiment an Schultaschen und Rucksäcken fündig. Es gibt auch eine große Auswahl an Accessoires verschiedener Markenhersteller das Angebot ab. Hierzu gehören zum Beispiel Geldbörsen, Gürtel, Kulturbeutel, Schirme und vieles mehr.

Große Rabatt-Aktion vom 8. bis 22. August mit bis zu 25 %

Reisegepäck Kroack rüstet Sie vergünstigt für Ihren Sommerurlaub aus: Kommen Sie vorbei und erhalten Sie bis zu 25 % Rabatt auf das gesamte Sortiment. Die Aktion geht nur vom 8. bis 22. August.

Kontakt und Öffnungszeiten

Reisegepäck Kroack

Keßlerstr. 9

96047 Bamberg

Tel. 0951/7006117

Montag bis Freitag: 9.30 bis 18 Uhr

Samstag: 9.30 bis 16 Uhr