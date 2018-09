Regena Gesundheits-Resort & Spa in Bad Brückenau

Mitten im Herzen Deutschlands - eingebettet in traumhafte Natur in absoluter Grünruhelage im Biosphärenreservat Bayerische Rhön – liegt das Regena Gesundheits-Resort & Spa. Wohlfühlatmosphäre, leiser Luxus, unaufdringliche Klarheit sowie gelebte Nachhaltigkeit in allen Bereichen erwartet die Gäste. Das Hotel ist spezialisiert auf Gesundheit im Bereich Prävention, Regeneration und Informationsmedizin. Das innovative Ernährungskonzept umfasst eine leichte und gesunde Vitalkost mit mediterranen, internationalen und lokalen Gerichten, vegetarische, vegane, glutenfreie Speisen sowie spezielle Kostformen zur Gewichtsreduzierung, die auch bei Feinschmeckern keine Wünsche offen lassen. Einen wichtigen Bestandteil bildet die Zugabe von frischen Kräutern aus dem hauseigenen Bio-Kräutergarten. Eine qualifizierte Ernährungsberaterin steht zur Verfügung. Gäste und Freunde des Hauses schätzen besonders die gelungene Kombination aus erholsamer Wellness-Urlaubsatmosphäre mit einer Vielzahl an modernen medizinischen Behandlungsangeboten aus Naturheilverfahren und klassischer westlicher Medizin. Schwerpunkte des Angebotes sind u.a. Burnout-Prophylaxe sowie Abnehm-, Ernährungs- und Entschlackungsprogramme. Immer im Mittelpunkt: Der Mensch und dessen individuellen Lebensumstände – der ganzheitliche Ansatz zur Erhaltung der Lebensqualität.

Hier sei besonders das „basenfasten nach Wacker®“ erwähnt, das ab Oktober angeboten wird. Basenfasten – die von Sabine Wacker entwickelte Methode - ist das Fasten mit Obst und Gemüse. Man darf essen, satt werden und dabei genießen. Während der basenfasten Kur kommen nur basenbildende Lebensmittel auf den Tisch – im Wesentlichen frisches Obst, knackige Salate, frische Kräuter, Keimlinge und leckere Gemüsegerichte. basenfasten ist vegan und allergenarm. Bei der basenfasten Kur hier im Hotel entspannen die Gäste fernab vom Alltag und lassen sich mit basischen Leckereien verwöhnen. Egal ob alleine, als Paar oder mit der Familie: Partner und Kinder müssen natürlich nicht auf Spätzle mit Soße oder das Steak verzichten. Vitalität und Wohlbefinden von innen und außen erlebt und erfühlt man im Beauty-Spa „Schöne Helena“.

Von Maniküre bis zur „Anti-Aging-Behandlung deluxe“ reihen sich hier die Anwendungen - verführerisch wie Perlen auf der Schnur. Aufbauende und belebende Behandlungen mit hochwertigen Produkten von Maria Galland, Thalgo und der Naturkosmetik Ella Baché verleihen Ihrer Haut ein jugendliches und frisches Aussehen. Abgerundet wird das Ganze durch unzählige Möglichkeiten der Bewegung, Entspannung, Regeneration, Work-Shops und vielfältigen Freizeitangeboten: Lichtdurchfluteter, 4000 Quadratmeter großer Spa-Bereich „Helena-Therme“ mit beheiztem Hallenschwimmbad (15 x 8,5 m), Wintergarten, Sole-Außenwhirlpool, Tepidarium, Sauna mit Kamin-Ruheraum, Dampf- und Kräuterbad, Eisbrunnen, Wasser-Erlebnisduschen, Kneipp-Rondell, Wärmebank, Heilsalzstollen, großzügigem Fitnessraum (200 qm) mit Cardio- und Kraftgeräten und immer wieder Inseln der Ruhe und Entspannung. Hauseigene Schwarzdorn-Natursaline – eine besondere Wohltat für die Atemwege.

Regena-Park mit Seerosenteich, Kneipp-Tretbecken, Ruhebänken und Liegen, die zum Relaxen und Sonnenbaden einladen. Live-Konzerte mit international bekannten Künstlern. Kräuterworkshops, Kreativkurse, Vorträge, Vital-Kochkurse und vieles mehr. Entspannungskurse wie Yoga, Qi Gong, Klangreise, Pilates, oder Atemübungen und andere werden angeboten. „Auch Außer-Haus-Gäste sind im Regena jederzeit herzlich willkommen und können gern sämtliche Angebote und Einrichtungen des Hauses nutzen und geniessen. Es gibt sogar spezielle Wellness-, Trainings- und Ayurveda-Pakete für Gäste, die nicht bei uns im Haus wohnen. Unsere hervorragende Physioabteilung freut sich ebenfalls über Gäste aus der Umgebung. Restaurant, Bar und Café sind öffentlich zugänglich, für einen Besuch im Restaurant wird lediglich um eine telefonische Anmeldung gebeten. Vor allem die Musik-Events mit unseren internationalen Künstlern und Gaststars erfreuen sich mittlerweile auch bei Gästen von außerhalb großer Beliebtheit“, sagt Sandra Huerga Kanzler, Executive Managing Director des Regena.

Regena Gesundheits-Resort & Spa

Ernst-Putz-Straße 52

97769 Bad Brückenau