Polar Pacer Pro: Smarte GPS-Laufuhr mit starken Trainings-Tools - unsere Empfehlung für alle Hobby-Sportler

Die Polar Pacer Pro ist eine Laufuhr, die alles kann: Schritte zählen, Puls messen, Echtzeit-Routenführung und zahlreiche Trainingsfunktionen sind in die smarte Uhr integriert. So eignet sie sich nicht nur ideal für alle Hobby-Sportler und all diejenigen, die auf dem Weg dorthin sind, sondern auch für alle Menschen, die gerne draußen sind und unterwegs die praktischen Funktionen der Uhr gebrauchen können. Wir stellen die Polar Pacer Pro vor.