Einzigartige Teekreationen

Um sämtliche Eigenschaften und Geschmacksdetails des Tees zu kennen, reisen wir selbst in die besten Anbaugebiete der Welt und verkosten täglich die Rohware beim Tea-Tasting.

Bei der Auswahl, Veredlung und Weiterverarbeitung setzen wir auf höchste Qualität, strenge Kontrolle und Differenzierung. Denn wir wollen uns abheben, Trends setzen und einzigartig bleiben.

Dafür entwickeln wir Sorten mit innovativen Komponenten und wagen uns auch an außergewöhnliche Geschmacksrichtungen.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Eine Vielzahl unserer Tees bieten wir auch in Bio-Qualität an – mit ebenfalls durchgehender Kontrolle aller Zutaten. Zudem setzen wir auf UTZ: einen nachhaltigen Anbau der Rohstoffe sowie Fairtrade: auf strenge Standards der sozialen Bedingungen in den Anbaugebieten.

Das Rundumpaket für den Teeverkauf

Take a cup of ideas® lautet unser Motto für den weltweiten Vertrieb unserer Produkte.

Denn unser Herz schlägt nicht nur für ausgezeichneten Tee, sondern auch für einen erstklassigen Kundenservice. Eine professionelle, persönliche Beratung sowie regelmäßige Schulungen und Tea-Tastings bieten unseren Fachhändlern die Tee-Expertise, die sie für den täglichen Verkauf brauchen.

Wachstum dank motivierter Mitarbeiter

Ein guter Mix aus erfahrenen, aber auch vielen jungen, ambitionierten Mitarbeitern ermöglicht es, unser Wachstum und unsere Weiterentwicklung voranzutreiben. Daraus resultieren wiederum spannende Auffstiegsmöglichkeiten und tolle Aufgaben. Werden auch Sie teil von FLORAPHARM® und entdecken Sie unsere vielseitigen Karrieremöglichkeiten, unter: www.florapharm.de/karriere!

Kontakt

Florapharm

Pflanzliche Naturprodukte GmbH

Am steinernen Kreuz 7

96110 Scheßlitz

Telefon 095 42 / 94 12-0

Telefax 095 42 / 94 12-30

Mail info@florapharm.de