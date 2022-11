In der Obermain Therme in Bad Staffelstein kannst du wohlige, dampfende Wärme genießen – und auch als Gutschein verschenken. Über einen Tag in der Therme freuen sich deine Lieben im Winter sicher besonders! Vom klassischen "Tag am Meer" bis hin zu vielfältigen Wellness-Paketen gibt es Gutscheine für jeden Geschmack. Also ab in den Online-Shop der Obermain Therme und glückliche Stunden verschenken. Die verschiedenen Gutscheine kannst du dort personalisieren und direkt bestellen oder auch kurzerhand selbst ausdrucken. Außerdem gibt es in der Weihnachtszeit wieder zahlreiche Verkaufsstellen in der Region.

Tipp für das neue Jahr: Im Januar sind wieder Schnupper-Rundgänge durch das SaunaLand geplant.