Das familiengeführte Hörakustik-Fachgeschäft feiert dieses Jahr gleich mehrere Firmenjubiläen: Die Filiale in Coburg feiert ihr 35-jähriges, in Kronach ihr 25-jähriges und in Lichtenfels ihr 20-jähriges Bestehen.

Hörgeräte Geuter: ein langjähriges Familienunternehmen

Inhaberin Jessica Heß ist stolz auf den Familienbetrieb, den ihr Vater 1986 in Coburg gründete. Damals eröffnete er das erste reine Hörakustik-Fachgeschäft in der Vestestadt. Sie selbst begann 1989 die Ausbildung zur Hörakustikerin in Fürth, 1997 folgte die Meisterprüfung. Während dessen wurde auch das zweite Geschäft in Kronach 1996 eröffnet, 2000 folgte dann die Filiale in Lichtenfels – ebenfalls die ersten reinen Hörakustikgeschäfte am Platz. 2009 stieg Jessica Heß in die Geschäftsführung ein, seit Februar arbeitet auch Tochter Sina in dritter Generation im Betrieb. Sie begann 2017 die Ausbildung zur Hörakustikerin in Nürnberg und schloss diese im Sommer 2020 erfolgreich ab.

Hörakustiker werden immer mehr gebraucht

Inzwischen gibt es immer mehr Hörakustik-Fachgeschäfte – sowohl in Coburg als auch andernorts. Jessica Heß weiß, dass der Bedarf an Hörakustikern tatsächlich gestiegen ist. Dies sei zum einen auf die immer älter werdende Bevölkerung zurückzuführen, aber besonders die jüngere Generation leide immer häufiger an Hörproblemen, erklärt sie. Gerade die immer lauter werdende Umwelt trägt ihren Teil dazu bei und somit sind Hörakustiker immer mehr gefragt.

Breites Angebotsspektrum

Zum Portfolio von Hörgeräte Geuter gehören sowohl Gehörschutz, beispielsweise für Lärmarbeitsplätze oder den häuslichen Gebrauch (Schnarchen, Motorradfahren), Schwimmschutz, Tinnitus-Beratung und natürlich Hörgeräte sowie auch Hörtraining.

Gehörtherapie und Betreuung nach dem CI-Eingriff

Bei der terzo-Gehörtherapie werden speziell auf den Kunden eingestellte Trainingshörsysteme angepasst, das Training selbst absolviert der Kunde mittels iPad und Lautsprecherbox zuhause. Solch ein Hörtraining dauert in der Regel drei Wochen und umfasst pro Tag 30 bis 45 Minuten. „Vielen Kunden kommen erst sieben Jahre nachdem die erste Hörminderung aufgetreten ist, zu uns. Der Prozess des Hörverlustes selbst setzt sich über die Jahre schleichend fort. Besonders Nebengeräusche, welche Normalhörende leicht ausblenden können, sind für Schwerhörende besonders anstrengend. Um die normale Hörfilterfunktion wieder zu aktivieren, wird das terzo-Gehörtraining angeboten – natürlich in Kombination mit einem fachlich gut eingestellten Hörgerät“, erklärt Geschäftsführerin Jessica Heß. „Wenn ein Hörgerät allerdings nicht mehr ausreicht, wird bei Betroffenen operativ ein Cochlea-Implantat (CI), also eine Hörprothese, eingesetzt. Die Einstellung erfolgte bisher ausschließlich durch die operierende Klinik, das bleibt auch bei der Erstanpassung nach der OP so. Die Nachanpassungen kann jedoch inzwischen unser Mitarbeiter Herr Bachmann durchführen, der speziell dafür geschult ist. Somit können wir unsere Kunden nach solch einer Operation weiter vor Ort betreuen“, freut sich die Hörakustik-Meisterin. „Nun können wir alles rund ums Hören anbieten.“

Beratung bei Ihnen direkt vor Ort

Hörgeräte Geuter bietet zudem Vorträge rund ums Thema Hören an z.B. bei der Volkshochschule oder im Bürgerhaus Linde in Ahorn. Zudem führen die Akustiker von Hörgeräte Geuter Hörtestaktionen in Altenheimen oder zu bestimmten Gesundheitstagen durch. Eine regelmäßige Kooperation mit dem Ernst-Faber-Haus in Coburg sowie eine Servicestation bei Optik Büschel in Bad Staffelstein runden das vielfältige Angebot ab.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Hörgeräte Geuter GdbR

Zentrale Coburg:

Mohrenstraße 18

96450 Coburg

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Samstag: 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel. 09561/95731

E-Mail:coburg@hoergeraete-geuter.de

Filiale Kronach:

Rosenau 15

96317 Kronach



Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Samstag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel. 09261/61958

E-Mail: kronach@hoergeraete-geuter.de

Filiale Lichtenfels:

Bamberger Straße 16

96215 Lichtenfels

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Tel. 09571/757901

E-Mail: lichtenfels@hoergeraete-geuter.de