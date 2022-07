Am 5. August eröffnet die brasilianische Restaurantkette Rodizio ihr erstes Lokal in Franken. Im ehemaligen Asia Palast am Forum in Stein – 15 Minuten von der Nürnberger City entfernt – werden zukünftig verschiedene Fleischsorten oder fleischlose Alternativen an einem Spieß gegrillt und mit den gewählten Beilagen frisch am Tisch serviert. Vorspeisen, Salate und Nachspeisen gibt es vom Buffet. Und das Beste: Zur Eröffnung gibt es Gutscheine im Wert von 100 Euro zu gewinnen!

Rodizio kommt mit einzigartigem Konzept nach Nürnberg

Beim brasilianischen All-you-can-eat kann man nicht nur ordentlich reinhauen, sondern erlebt auch einen Abend in einzigartiger südländischer Atmosphäre. Denn das Rodizio hat seine Ursprünge in der Gaucho-Tradition. Spaß und Lebensfreude sind bei den brasilianischen Grillabenden am Lagerfeuer ebenso wichtig wie das Rodizio selbst, welches mit das "sich drehende Fleisch" übersetzt wird. In Nürnberg lässt das Restaurant Rodizio diese alte Tradition mit gutem Essen, Gesang und Tanz nun wieder aufleben.

Brasilianisch genießen: So läuft ein Abend im Rodizio ab

Zum Start gibt es das brasilianische Nationalgericht "Feijoada" und einen Aperitif nach Wahl. Kommt dann der erste Hunger, kann man diesen mit Salaten vom Buffet oder mit Tapas stillen. Danach werden erstklassig gegrillte Fleischspezialitäten vom Spieß oder fleischlose Alternativen direkt am Tisch serviert – passende warme Beilagen und leckere, hausgemachte Saucen gibt es am Buffet. Für den süßen Abschluss gönnt man sich am besten noch ein Scheibchen der gegrillten Ananas vom Spieß, die mit Zimt und Zucker über dem offenen Feuer karamellisiert wurde. Dazu stehen dann noch eine Dessertauswahl und Softeis zur Selbstbedienung bereit.

Das brasilianische All-you-can-eat auf einen Blick:

Aperitif nach Wahl

Brasilianisches Nationalgericht "Feijoada"

Vorspeisen und Salat vom Buffet

Unbegrenztes Servieren von Grillspezialitäten mit Beilage

Nachspeisenbuffet

Besonders günstige Preise im Rodizio am Montag, Dienstag und Sonntag

Am Montag und Dienstag gibt es das All-you-can-eat immer zum Kennenlern-Preis von 24,90 Euro pro Person. So spart man 5 Euro, denn normalerweise kostet das Buffet 29,90 Euro pro Person. Am Sonntag wartet ein besonderes Knaller-Angebot für Familien: Zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren essen gemeinsam für nur 64,90 Euro! Am Mittwoch und Donnerstag gibt es wechselnde Aktionsangebote, hier lohnt sich ein Blick auf die Website des Rodizio.

10 Gutscheine im Wert von je 100 Euro zu gewinnen

Du bist überzeugt von dem Konzept und kannst es kaum abwarten, dich durch das All-you-can-eat zu probieren? Dann nutze jetzt deine Chance und gewinne einen Gutschein im Wert von 100 Euro! Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 31. Juli. InFranken.de wählt unter allen Teilnehmenden per Zufallsprinzip zehn Gewinner*innen aus und benachrichtigt diese per E-Mail. Das Team von inFranken.de drückt dir die Daumen!

Ausreichend Parkplätze 24/7: So erreicht man das Rodizio

Das Restaurant befindet sich im ehemaligen Asia Palast am Forum in Stein. Von der Nürnberger Innenstadt sind es ca. 15 Minuten mit dem Auto über die B14. Das Rodizio hat einen separaten Eingang, so muss man nicht durch das Einkaufszentrum. Um Parkmöglichkeiten braucht man sich keine Sorgen zu machen, es stehen ausreichend Parkplätze und ein Parkhaus (24/7 geöffnet) zur Verfügung.

Das steckt hinter dem Namen Rodizio

Stell dir vor "Gauchos reiten über die schier endlose Pampas und treiben eine Rinderherde. Bei Sonnenuntergang versammeln sich die Männer und der Duft von frischem Kaffee steigt in die Nase. Ein Spieß mit knusprigem Fleisch macht wieder und wieder die Runde. Geschichten werden erzählt, und wenn das Feuer erlischt, legt man sich irgendwie glücklich zur Ruhe. Morgen ist doch auch noch ein Tag." So beschreibt das Restaurant Rodizio die "Erfindung" des Rodizios vor 300 Jahren. Nachdem jeder Gaucho satt war, starteten Gesang und Tanz. Das Konzept des traditionellen Rodizio kommt nun endlich nach Nürnberg. Der Slogan des Restaurants ist "Para nós Rodízio é mais que trabalho, é arte" und bedeutet: "Für uns ist Rodizio mehr als Arbeit, es ist Kunst". Dies spürt man auch an der brasilianischen Lebensfreude im Restaurant, die den Besuch zu einem einzigartigen Abend macht.

Kontakt und Anfahrt

Rodizio Nürnberg

Forum 1

90547 Nürnberg

Telefon: 0911 23814854

E-Mail: info@rodizio-nuernberg.de

Öffnungszeiten: Montag-Sonntag & Feiertage 12-22 Uhr