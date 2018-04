Neueröffnung des Küche&Co Studios in Dörfles-Esbach

Wer in Dörfles-Esbach und Umgebung seine Traumküche sucht, der ist künftig an der Ziegelei 15 an der richtigen Adresse. Am Freitag, den 13. April eröffnete dort ein neues Küche&Co Studio. Auf etwa 320 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentieren Studioinhaber André Bischoff und sein Team 13 Musterküchen unterschiedlichster Designs. Aber nicht nur das. „Unsere Kunden sollen die für sich passende Küche finden und noch lange Freude an ihr haben“, sagt Bischoff. „Dafür sorgen wir mit intensiver Beratung und einem umfassenden Service. Dieser beginnt bei der Planung und dem Aufmaß, geht weiter über die möglichen Umbaumaßnahmen beim Kunden und schließt nach der Lieferung auch die Montage ein.

Am großen Eröffnungs-Wochenende vom 13. bis 15. April konnten die Kunden und Gäste nicht nur Musterküchen anschauen. Neben einem großen Fußball-Dart-Rabattschießen, bei dem es Küchenrabatt-Gutscheine zu gewinnen gab, wurde ein spannender Fußballparkour zum Ausprobieren aufgebaut. Dazu gab es Leckereien, Kaffee und Kuchen und reichlich Informationen über das Angebot von Küche&Co.

Für Studioinhaber André Bischoff ist der Küchenbau und- verkauf eine Herzensangelegenheit. Bevor der 49-Jährige gelernte Schreiner mit Küche&Co den Gang in die Selbstständigkeit gewählt hat, war er seit vielen Jahren in der Küchenbranche tätig und arbeitete bereits nach der Wende für eine Firma, die Einbauküchen fertigte. Bischoff und sein Team freuen sich auf die neuen Kunden aus dem Coburger Raum und den angrenzenden Thüringer Raum. „Wir haben in der Nachbarschaft zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten – vom Getränkemarkt bis hin zum Sportgeschäft. Ob mit konkreten Absichten oder nur zum Schauen – Alle sind herzlich willkommen!“

Teil einer starken Gemeinschaft – Das neue Küche&Co Studio in Harburg gehört zum Franchisesystem vom Küche&Co und ist damit Teil eines bundesweiten Netzwerks von rund 100 Küchenstudios. Für Serviceleistungen, Innovation und Preis-Leistungsverhältnis wird Küche&Co immer wieder ausgezeichnet. Im Mai 2017 belegte Küche&Co in der Kundenumfrage von Deutschlandtest den ersten Platz für das optimale Preis-Leistungsverhältnis. Bestnoten gab es auch im Oktober 2016 für die Küche&Co Beratungskompetenz: Küche&Co ging als Service-Champion unter den Küchenfachmärkten hervor. Endkunden haben dem Unternehmen unter anderem 2016 den Kücheninnovationspreis verliehen.

Telefon: 09 56 1 / 2 39 09 07

E-Mail: doerfles-esbach@kueche-co.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10:00 – 19:00 Uhr

Samstag 10:00 – 18:00 Uhr